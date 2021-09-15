中市65歲以上長者開打 盧秀燕呼籲中央速配莫德納

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盧秀燕今施打首日一早就到台中靜思堂關心長輩施打狀況，包括入口處、量體溫、填寫資料區、報到及掛號區、注射留觀區等，逐關了解接種流程，許多長輩看見盧市長前來，也當面給予市府團隊肯定，認為打完第二劑將更加安心，也提醒長輩回家後多休息、多補充水分，如有身體不適的情況一定要跟家人反應。
盧秀燕提到，為避免長輩忘記自己是否施打過第二劑疫苗，現場逐一為長輩進行健保卡過卡確認，她發現來施打的長輩們都非常高興，相較打第一劑時更為放鬆，對於可提升疫苗完整保護力也很開心，但現在仍有許多應在9月底前施打莫德納第二劑的長輩，呼籲中央趕快配發，讓民眾及早施打及早安心。
盧秀燕也說，今開打的第八輪疫苗接種，除前往「快打站2.0」的65歲長輩外，還有其它利用疫苗預約平台預約第二劑的民眾，以及7月19日前登記接種第一劑AZ疫苗的18至22歲民眾，台中市此波預計施打約16萬人，數量非常龐大，市府將全力協助，讓施打過程順利平安。
另外，台中市自9/23起預計為全市高中職以下、12歲以上學生施打BNT疫苗，疫苗接種意願書已陸續回收中，從現有資料來看，目前回收的BNT接種同意書中，選擇在校施打比例大概有9成左右，對此，盧強調打疫苗各喜各愛，絕對不勉強，不過也提醒家長同意書最慢9/16就得回收，以利市府安排造冊接種。
民政局長吳世瑋感謝慈濟基金會提供寬敞舒適的場地，讓市民安心接種疫苗，並且動員熱心志工協助引導與服務，事前也協助區公所完備場地規劃與布設，共同守護市民健康安全。
吳世瑋提醒，請長者依通知時間、地點「分里、分時段」原則分流接種，同時攜帶通知書、健保卡、身分證及接種紀錄卡（黃卡），事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放），減少現場等候時間；黃卡若遺失可先至轄區衛生所申請補發，並在快打站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。