官員2劑疫苗數據僅提供綠委 林奕華質疑：衛福部成黨部
國民黨立院黨團今（15）日指出，中央官員第二劑接種率達6成，5歲以上長者則是1.06%，65到74歲長者僅0.8%。但衛福部所持數據資料僅提供民進黨立委，衛福部如同民進黨部。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-15 12:08:39｜2021-09-15 12:45:41
國民黨立委林奕華表示，中央及地方政府防疫人員莫德納第二劑接種率為66.55%，第一線防疫人員造冊6465人，第一劑接種率94.1%，第二劑則是57.3%；中央政府官員接種第二劑比例都比一般民眾高出14、15倍之多。
林奕華指出，根據衛福部第二類細項數據，「但國民黨團要求提供，衛福部卻不給」，但不少民進黨立委手中卻都有，難道衛福部現在變成民進黨黨部？只提供給執政黨立委，這不是政府部門應該有的態度，竟然連資料都可以有黨派之分。
林奕華表示，莫德納到貨量不到1／4，政府卻要求台大醫院做「莫德納混打高端」實驗，到目前有71萬多人打高端，官員接種高端只有970人，再看政府預採購500萬劑，想方設法幫高端找機會，「不是用心思催國際疫苗趕快進口，為何不同時做混打BNT或AZ、只做混打高端實驗？」難道高官自己打好打滿兩劑國際疫苗。