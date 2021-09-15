瑞士國會壓倒性通過改善與台灣關係議案　外交部感謝

瑞士國會下議院14日以129票贊成、43票反對及5票棄權，表決通過「改善與台灣關係」議案。對於瑞士國會鼎力支持深化對台關係，更向聯邦政府提出多項政策建議，外交部表達高度歡迎及感謝。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-15 12:17:39｜2021-09-15 12:44:00
外交部發言人歐江安表示，這項「改善與台灣關係」友台議案，在今年6月時先由瑞士國會下議院外交委員會通過，昨日由綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）及自由民主黨議員波特曼（Hans-Peter Portmann）在下議院說明支持理由，並經全院表決通過。根據此項議案，瑞士聯邦政府必須提交報告，說明在商業、政治、科學及文化領域方面，如何逐步深化與台灣的關係。瑞士國會上一次通過友台議案是在2007年，要求聯邦政府支持將台灣納入全球衛生體系。
外交部指出，瑞士是我國在歐洲理念相近且深值信賴的夥伴，去年12月完成簽署「移交受刑人協定」，進一步拓展雙方合作領域。未來，政府將繼續推動台瑞間在公衛醫療、航空服務、金融稅務及文化教育等不同領域的合作交流，強化雙方互惠互利的實質關係。
另外。美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera, D-CA）及「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）於美東時間14日出席華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）視訊研討會，發表支持台灣深化與美關係的主張，外交部由衷感謝美國國會議員再度公開發言支持台灣的相關建議。外交部感謝美國國會擁有不分黨派且堅定的支持，會持續與美國行政部門及國會緊密溝通，持續穩健深化台美雙邊友好夥伴關係。