「莫德納孤兒」有解？專家：應可混打BNT疫苗

我國疫苗到貨量不足，不過隨著莫德納疫苗12周間隔施打「大限將至」，由於目前仍未開放首劑施打莫德納疫苗的混打措施，等不到第二劑的國人淪為「莫德納孤兒」，那麼在超過時限後施打第二劑，莫德納疫苗就會失效嗎？中研院生物所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》採訪樂觀看待：「距離時限還有時間，什麼都有可能改變。」不過她也提到，混打BNT疫苗是一條路。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-15 14:28:00
目前共有308萬首劑接種莫德納的國人等不到第二劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中日前於記者會上表示，「也不是等不到，是現在還沒等到。」回答耐人尋味，而我國莫德納疫苗最早開始接種的時間為7月初，也就是說最快到9月中，便會出現超過12周時限的民眾。
那麼對於超過時限再施打第二劑莫德納是不是會沒效？何美鄉說明，並不至於沒效，「我覺得它（細胞）的記憶力還在，不過年長的人可能反應會比較差，年紀越大的人越不容易反應的很好。」不過距離時限還有時間，什麼都有可能改變，她樂觀看待。
「但指揮中心要有一些變通的備案。」何美鄉建議，理論上mRNA疫苗應該可以混打，國外也有人做過相關實驗，第二劑搭配BNT疫苗可能是一條路。
而根據媒體報導，莫德納混打高端疫苗計劃已通過人體試驗倫理委員會，今日貼出受試者招募海報，將收案220名20至70歲打過第一劑莫德納的民眾進行雙盲試驗，一半的受試者第二劑打高端、一半則打莫德納，試驗後1個月進行解盲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。