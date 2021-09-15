308萬人苦等第二劑　陳玉珍：中央官員接種率達66%

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國民黨團指出，除了其他國家捐贈，蔡政府自行採購疫苗到貨量僅30%，莫德納到貨不到1／4。況且，全民第一劑莫德納施打率為48.7%，第二劑施打率僅4.5％；反觀中央政府重要官員（造冊1754人），第一劑施打率達到99.2％，第二劑60.1％。
國民黨立委陳玉珍指出，約有308萬國人苦等第二劑莫德納疫苗而不可得，人心焦慮、惶惶不安：隨著時間流逝，第一劑疫苗保護力將逐漸減退，恐讓高齡者增加染疫風險。
陳玉珍指出，正值秋冬之際，已接種兩劑疫苗之接種率僅4.5%，恐難以對付已進入社區蠢蠢欲動的Delta病毒，指揮中心未提出開放混打之規劃，看在國人眼裡，情何以堪。今年2月8日指揮中心宣布與美國莫德納公司簽署505萬劑新型冠狀病毒肺炎疫苗供應合約，預計今年第2季供貨，7月22日並加購100萬劑疫苗於今年第4季供應。
陳玉珍表示，但605萬劑自購莫德納疫苗，目前僅到貨約10萬劑，到貨率不到3成。反觀鄰國南韓中央政府，展現積極行動力，特地組成官方代表團緊急前往美國協商，並順利於2週內收到815.2萬劑莫德納疫苗，化解南韓國內疫苗短缺的燃眉之急。
陳玉珍說，然我國新冠疫苗嚴重短缺，立法院朝野各黨團均曾要求蔡政府積極向美方及莫德納公司爭取疫苗速到貨；要求院會作成決議：「行政院應責成衛福部、外交部及駐美代表處，結合民間力量，共同合作努力發揮影響力，積極向美國政府及莫德納公司表達我方購買之疫苗能速到貨，並請美國政府協調，以解決數百萬國人屆期應接種第二劑莫德疫苗無疫苗接種的窘境。」