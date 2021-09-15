影／F-16V戰機六點鐘方向監控共軍轟6　漢光演習首度曝光

國軍年度重要演訓「漢光37號演習」邁入第3天，空軍今（15）日清晨成功完成佳冬戰備道起降演練，這是佳冬戰備道啟用至今，首度有固定翼軍機成功降落佳冬戰備道。空軍飛行員在向蔡英文總統簡報F-16V戰機性能時，也首度公開

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今日上午屏東天氣放晴，漢光佳冬戰備道起降演練如期於6點30分舉行。IDF經國號戰機、F-16V（Block20）、幻象2000等三型戰機，以及E-2K空中預警機陸續降落佳冬戰備道。在完成油料補給、掛彈後再度起飛，模擬升空迎敵。

值得注意的是，當F-16V戰機飛官在向蔡英文簡報F-16V戰機性能時，也首度公開

轟6轟炸機改良自蘇聯時期Tu-16轟炸機，也是常見擾台機種，國防部2017年更首度公布IDF經國號戰機在西南空域監控伴飛轟6的照片與影片。共軍轟6K轟炸機雖然不具備超音速飛行能力，面對現代化防空系統難以生存，但根據國防部《110年中共軍力報書》研判，轟6系列攜掛鷹擊100空對面飛彈，射程1500公里，打擊範圍可突破第二島鏈，有效遂行區域拒止與反制外軍介入作戰。若以威脅性來看，轟6並不亞於殲16等超音速噴射戰機。