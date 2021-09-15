政黨109年財報公布：民進黨餘絀7710萬、國民黨遭凍結6億
根據內政部今（15）日公布去（109）年政黨財務申報書表，民進黨總收入為8.56億元、支出7.79億元、餘絀為7710萬元；國民黨總收入12.5億元、支出為10.4億元、2億538萬7395元，但有6億3695萬3638元遭不當黨產會凍結，依舊靠借款維持運作。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-15 13:02:07｜2021-09-15 13:38:39
根據政黨財產申報書登載，民進黨去年收入為8億5566萬8585元，支出7億7856萬1313元，結餘為7710萬7272元。收入部分，包含黨費收入為4.56億元，政黨補助金有2.52億元、政治獻金收入為1.45億元，支出部分主要用於人事費和業務費。
國民黨部分，去年收入總計12億5007萬7726元，實際可支用於黨務經費為6億1312萬4088元，其餘收入6億3695萬3638元遭不當會凍結，無法支用。
國民黨報表中指出，去年支付於黨務經費者計有4億1640萬1371元，其餘支出6億2828萬8960元為用於預付租金、不動產拍賣分配標售、行政執行署扣押款及其他損失合計，共支出10億4469萬元。
國民黨特別註記，用於償還2億7347萬8千元對外借款後，去年借款7500萬元才能維持黨務運作。