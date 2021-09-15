遭朱立倫批黑兩蔣、美化日本　游錫堃：可問高育仁台灣史

國民黨主席候選人朱立倫今日在臉書發文，稱立法院長游錫堃於民進黨創黨回憶錄《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》新書發表會中致詞時，美化日本殖民與中國共產黨，恐會讓熟悉歷史與珍愛民主的人聞之震驚，這是滿嘴道學假慈悲，引發討論。游錫堃今（15）日中午透過臉書回應指出，要批評書中內容，最好把書看完。如果沒有時間看完就妄下斷語，恐怕有傷朱立倫的博士學歷與名聲。

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朱立倫今天透過臉書發文表示，日前在《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》新書發表會中，游錫堃所言的「當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府及現在的中共在香港迫害民主人士都是更殘酷」，是美化日本殖民以及中國共產黨的言論，恐會讓熟悉歷史與珍愛民主的人聞之震驚，朱更稱游「滿嘴道學假慈悲」，引發議論。

游錫堃今日中午對此回應，雖然自己與朱立倫同台競選過新北市長，但也曾有過一段「休戚相關、互動良好」的時光。游說，記得自己在行政院長任內，曾與朱為桃園一起努力過，甚至在朱的邀請下，特別跑一趟桃園。

游錫堃說，朱立倫是一個傑出、具有博士學位，名聞全國的政治人物，要批評書中內容，最好把書看完。如果沒有時間看完就妄下斷語，「我擔心恐怕有傷立倫賢侄的博士學歷與名聲」。

游錫堃也說，朱立倫如果沒有時間把書看完，也有一個辦法，建議可以問問自己的好友，即朱的岳父高育仁，因為高育仁是對台灣史有相當了解的人。

前台中市新聞局長卓冠廷也對此說，朱立倫參選國民黨主席選情告急，把矛頭對向當年參與民進黨1986組黨的游錫堃，因為朱不滿游回憶當年身歷其境感受兩蔣對組黨的壓迫，比日本政府對蔣渭水、蔡培火等爭取設置議會的先賢更嚴厲。

卓冠廷說，他要提醒朱立倫，當在抨擊游錫堃抹黑國民黨對黨外人士壓迫的時候，其實就是在抨擊當年承受白色恐怖的當事人。朱立倫身為國民黨的權貴階層，當然完全無法理解，在戒嚴時期，想要爭取民主自由的人，自己和親友面臨的恐懼、壓力、愧疚、不捨有多濃厚，有多少訣別書被寫下，有多少人在獄中被刑求，有多少人被列入黑名單流亡海外數十年。

卓冠廷說，朱立倫自然會去忽略，在1986年民進黨組黨前的短短十年內，發生過1984年的江南命案、1981年的陳文成命案、1980年的林宅滅門血案，還有1979年美麗島事件。他也說，朱立倫自然無法理解，當年1986年組黨前一天聚集在圓山的一群人，簽下連署時抱得是什麼樣的恐懼，但又抱有什麼樣的胸懷。

卓冠廷表示，朱立倫也自然不會知道，游錫堃形容組黨前一天抱著「視關如歸」的心情，將妻兒接上台北，一整晚都睡不好，但是「再怎麼笨，都知道要準備被抓」的覺悟。他也說，朱立倫自然也不會知道，情治單位如何瞄準當年像林佳龍、范雲等等的年輕學運份子，一直到解嚴之後數年。

卓冠廷表示，朱立倫所在的中國國民黨，從當年漢賊不兩立的反共、到和中國眉來眼去的親共，價值和立場無比錯亂，當然也完全無法體會，如今在香港爭取民主自由的人民，是身處在多麼險惡的時空中。

卓冠廷說，身在民主自由的國家，對當年勇敢衝撞的前輩，就算不必感謝，至少也該珍惜民主、守護民主。但總有人把別人爭取而來的民主自由視為理所當然、視作當年執政者的施捨恩惠，這不啻是對民主最大的傷害與諷刺。