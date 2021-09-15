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緊盯螢幕，藍光催人老。不只紫外線（UV）照射會讓皮膚產生色素沉澱、破壞膠原蛋白，其實電腦、手機螢幕的藍光可深入到皮膚更深層，產生氧化自由基，造成光老化。
此外，有些窗戶雖可阻擋UVB，但無法阻絕波長較長的UVA以及可見光，因此居家也要做好防曬工作。洪醫師建議可挑選物理性的礦物型防曬品，含有二氧化鈦或氧化鋅成分，不僅可阻擋UVA、UVB，也對可見光有一定的防護力。不過，長時間盯著螢幕，傷眼也傷肌膚，最好減少使用3C的時間。
筆電放在大腿上 導致皮膚出現網狀紅斑
有些人會將筆電置於大腿上使用，這樣如同用熱源烘烤，長期下來會造成皮膚表層血管擴張，紅血球溢出皮下組織，造成網狀紅斑，久了會形成色素沉澱，這樣的網狀紅斑被稱為「火逼性紅斑」。建議民眾不要為了一時方便，將筆電放在腿上，以免傷害皮膚。
常接觸含金屬3C 起疹發癢
手機、筆電、平板電腦等電子裝置常含有「鎳」的成分，有過敏性皮膚炎的人頻繁接觸這些用品，可能會在接觸部位引發皮膚發癢、紅疹及脫屑。
另外，對金屬鎳過敏的病人，若食用含鎳較高的食物（如玉米、蛤蜊、堅果等），可能會引起全身性過敏性皮膚炎，造成汗皰疹的反應。如果知道自己對金屬過敏，應避免使用相關產品及食品，若不確定過敏原，可至醫院做貼膚測試。
熬夜上網 冒出熊貓眼
居家防疫期間，作息容易變得不規律，熬夜上網玩電動、追劇，會讓眼睛周圍血液循環變差，有可能導致眼周暗沉，形成俗稱的「熊貓眼」。無論從健康角度或護膚原則來看，都應養成規律作息，保持充足睡眠。
除了過度使用3C可能衍生皮膚災情，為做好防疫自我保護，也容易產生皮膚狀況，最常見的就是過度清潔雙手或酒精使用，引發刺激性接觸性皮膚炎，記得洗完手後要擦乾雙手，並擦上凡士林或護手霜保養，在努力防疫的同時，也別忘了愛護自己的雙手。
此外，戴口罩容易冒出青春痘、酒糟肌，應天天更換口罩，並減少使用化妝品。而居家防疫期間，民眾若不慎有皮膚傷口，應保持乾燥，用生理食鹽水做基本清潔，不宜使用雙氧水刺激，若周圍有紅腫熱痛的情況，建議就醫尋求專業協助。
資料來源：健康醫療網 居家防疫狂用3C 肌膚恐老化發炎
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