日本柏青哥店暫不打小鋼珠　改打COVID-19疫苗

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FREEDOM店內有上千台柏青哥機台，事前預約接種的民眾坐在機台前等待施打疫苗，每人中間空一台，機台間也隔著隔板，以保持社交距離；空調設備也做好徹底通風措施。
附近醫院的醫師與看護師來店內施打，民眾坐著不動，由醫護人員移動，為民眾依序接種。
接種疫苗後，機台上的顯示器會計時15分鐘，若民眾感到身體不適，可按鈕通知。
每日新聞報導，協助施打疫苗的是FREEDOM附近的加納綜合醫院，理事長加納繁照大讚「沒有比這裡更好的（接種）環境了」。
一名在柏青哥店接種疫苗、住在附近的38歲男性說，他工作的化妝品公司的職場接種一直沒有進展，能在這裡打疫苗幫了他大忙。
另一名在IT公司工作、34歲的女性飯沼真衣說，她下班後忙著帶孩子，已經7年沒來這間柏青哥店打小鋼珠，沒想到這次進入店裡，打的竟然是疫苗。
FREEDOM除了本月13日與14日之外，接下來預定在10月12日與13日也將暫停營業施打疫苗。
日本放送協會（NHK）報導，除了大阪這間柏青哥店，福岡市也有柏青哥店轉當職場接種會場，各地的柏青哥店陸續提供疫苗服務。
究竟為何柏青哥店願意協助施打疫苗？
報導分析指出，去年春天疫情剛爆發時，部分柏青哥店不願配合政府呼籲暫停營業，遭到外界批評。
經營FREEDOM的AVANCE公司社長平川順基表示，當時柏青哥業界受到嚴厲的批評，他認為這可能是業界與社會的對話不足；他開始思考為了幫助平息疫情，能夠做些什麼，最後實行的就是與附近的醫院合作，進行職場接種。
平川說，柏青哥店在健康增進法修法後，雖然原則上店內禁菸，但過去為了排出店內二手菸，設有強力的換氣系統；椅子可以旋轉，不管要接種左手或右手手臂都很方便；機台上還有呼叫按鈕，用於當顧客中大獎時按鈕告知店員，若在接種疫苗後身體不適，也可用來通知店內醫護人員。
「（柏青哥店）簡直是集體接種疫苗的理想環境」，平川半開玩笑的向醫院相關人士這麼說，最後促成了在柏青哥店打疫苗。
不過，柏青哥店內要轉當疫苗接種會場，勢必得暫時停業，FREEDOM停業4天打疫苗，損失營業額將近1億日圓（約新台幣2560萬元）。
但平川認為，柏青哥店協助打疫苗能夠獲得與附近居民的溝通；在柏青哥店經常受到惡評、常被認為很糟糕的狀況下，若能透過與許多人溝通，讓柏青哥從業人員感受到存在獲得肯定，這對公司來說也是有所收穫。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1100915