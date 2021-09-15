悼念龍劭華　蔡英文憶：他爽朗答應替我的競選影片配音

資深演員、金鐘視帝龍劭華14日過世，眾人感到不捨。總統蔡英文今（15）日透過臉書表示，此消息聽了相當不捨，想起去年，是當總統後第一次到電影院看電影，看的就是龍劭華也有演出的《孤味》，印象特別深刻。

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蔡英文說，儘管龍劭華不是扮演主角，但龍劭華是《孤味》故事中畫龍點睛的靈魂人物，老夫老妻最後在計程車上唱歌的身影，令人回味。她表示，不論是《孤味》的陳伯昌、《花甲男孩轉大人》的鄭光煌、《翻滾吧！阿信》的黑松老大，或《阿嬤的夢中情人》的劉奇生、《天馬茶房》的海龍王，龍劭華投入演藝圈超過40年，無數的影視作品深入人心，也成為了「國民阿爸」。

蔡英文說，他在戲劇上表現性格的外放與內斂，情感上的矛盾與衝突，每次演出都帶著濃濃的台灣味，把台灣「查埔人」的角色演繹地活靈活現，就像是每個人身邊的阿爸。

蔡英文說，她與龍劭華有一點緣分，2015年時她在競選總統期間，推出的第一支政策動畫「長照2.0政策篇」，就是邀請龍劭華來配音，相信當時他也承受了一些壓力，但依然爽朗地答應我們的邀約。蔡英文回憶，當時錄音非常順利，一次OK，龍劭華的聲音親切又有魅力，讓一向被認為乏味的政策影片，整個活潑了起來。

蔡英文說，看到當年配音過程的花絮影片，令人百感交集。謹以這支不曾公開的影片，來紀念龍劭華，與大家一起懷念其在銀幕裡永遠帥氣不羈的身影。