網購盜版書氾濫　綠委籲：公布不肖進口商、捍衛智財權

民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、賴品妤今（15）日共同舉行「網購平台盜版書氾濫！要求政府捍衛智財權」記者會，踢爆不法業者透過一頁式廣告、網購平台賣盜版書籍，並利用低價促銷誘使消費者購買。蘇巧慧表示，網購平台放任盜版書氾濫，不僅侵害出版社權益，也對消費者毫無保障，政府應採取更積極作為保障消費者及出版社；林楚茵則說，關務署應公布不肖進口商、建立進口黑名單，以阻斷盜版品於境外。

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蘇巧慧指出，許多網購平台上販售之盜版書，乍看與正版幾無不同，但從封面到內頁紙質均相當粗糙，並在會中展示正版和盜版的暢銷書籍《鬼速PDCA工作術》、《原子習慣》、《投資金律》、《致富心態》等，內頁包括作者照片、紙質、文字排版及裁邊，都看得出品質落差非常大。蘇巧慧表示，許多消費者收到書後，才發現品質非常差，向電商平台檢舉後也無下文，最後致電出版社投訴，讓出版社不堪其擾。

蘇巧慧強調，過去針對非法機上盒，以及在網路平台違規販售管制藥品的案例，主管機關均主動邀集相關單位召開會議，並透過列出黑名單業者，或以關鍵字搜尋直接下架違規商品等方式，保障民眾權益，但針對越來越猖獗的盜版書，至今仍未看到智財局及消保處拿出相對應的態度。蘇巧慧呼籲，主管機關應採取作為，主動查緝盜版書，由智財局與網購平台共同建立盜版出版品審核機制，同時消保處應增加公告「電商平台消費爭議狀況」之頻率與管道，才能保障消費者及出版社權益。

林楚茵表示，過去民眾往往認為盜版書都是較舊的書籍，但其實越新、越暢銷的書籍，越容易被盜版，業者也常常利用低價促銷，讓民眾誤以為買到折扣書，政府除了主動稽查之外，也應提出相關警訊提醒民眾，避免侵害作者和消費者權益。

林楚茵也說，現在透過網購海外直送、免洗一頁式廣告入侵台灣，關務署應該提高抽查的比例並精進查驗技術，不能只是從外觀大致判斷。同時，林楚茵也要求關務署公布不肖進口商、建立進口黑名單，以阻斷盜版品於境外。

賴品妤說，因為疫情關係，許多消費者習慣從網路進行消費，因單筆消費金額不高，許多消費者買到盜版書往往自認倒楣，但實際受害的人數其實相當可觀。

賴品妤說，過去電信詐騙猖獗時期，國家通訊傳播委員會之電信警察隊與內政部警政署刑事警察局曾共組專案小組，有效打擊電信詐騙的不法份子。她也呼籲，主管機關應參考先前模式，積極跨部會合作，才能有效遏止盜版書氾濫。