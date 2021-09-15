五倍券官網上線！綁定、加碼券抽籤一站全包

振興五倍券官網在今（15）日正式上線，共分為「數位綁定」、「八大部會加碼」、「開始預定與查詢」、「常見問答」等四大欄位，讓民眾能從中快速使用，也了解服務內容與範圍。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-15 14:07:15｜2021-09-15 14:16:58
透過「數位綁定」欄位可以延伸到信用卡、電子票證、行動支付服務，其中電子票證部分，可以使用在一卡通、icash2.0、悠遊卡、有錢卡。行動支付服務則與8家業者合作，包含橘子支付、Pi拍錢包、台灣Pay、街口支付、一卡通、歐付寶、icash pay、悠遊付。
信用卡部分，有31家國內外銀行與其合作，包含台灣銀行、聯邦銀行、台灣新光商業銀行、陽信銀行、國泰世華銀行、安泰商業銀行、玉山銀行、永豐銀行、台灣美國運通、台新銀行、台中商業銀行、元大商業銀行、上海銀行、合作金庫、第一商業銀行、星展台灣商業銀行、匯豐銀行、花旗銀行、中華郵政、日盛國際商業銀行、高雄銀行、台北富邦銀行、三信商業銀行、渣打國際商業銀行、遠東國際商銀、台灣中小企銀、土地銀行、兆豐銀行、彰化商業銀行、華南銀行、中國信託。
點開「開始預定與查詢」，可以清楚看到五倍券的數位綁定中個人與共同綁定欄位，一鍵按下就能操作，至於紙本五倍券也清楚分為預定與預約兩種方式。「八大部會加碼」中也詳載各種券的登記時間、面額和抽籤時間。
只要使用振興五倍券官網，在同一頁面就能進行登記、並查詢綁定、登記狀況，了解是否有中籤加碼優惠。