本票事件張亞中要洪秀柱配合？江啟臣：不能都用傳說判定

國民黨主席候選人江啟臣今（15）日下午前往台北市議會拜會國民黨團議員，會前接受媒體訪問時，被問到有媒體爆料，另一名候選人張亞中在爆出本票事件時，曾經傳簡訊給前主席洪秀柱要求「配合演出」一事，對此江啟臣低調回定，表示凡事都要有證據，不能只用「傳說」來判定。





我是廣告 請繼續往下閱讀

針對《蘋果日報》報導，張亞中在公開三張美金本票後，曾傳簡訊給洪秀柱，希望她能「配合演出」，因此讓洪秀柱相當不滿，認為自己光明磊落怎會配合張亞中？更認為張亞中在記者會中並沒有說明實情，還讓她被支持者質疑「偷藏錢」。





對此國民黨主席江啟臣表示，這些事情現階段都還只是傳說，不管怎麼樣都應該要有證據，不應該什麼事情都用傳說來做判定，「我相信黨有黨的機制，我覺得我們不要把選務跟考紀混為一談。」江啟臣說，這樣子會混亂了整個選務的工作，以及選舉的公正性。





而針對選監委員會議今日撤回張亞中的考紀案，江啟臣表示，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會，也謝謝選監委員跟選監會議，能夠順應大家的意見，我想我們讓選戰回歸選舉的主軸。而現場記者追問，近日來黨內因為張亞中的事件，而搞得烏煙瘴氣？對此江啟臣坦言，因為不想要看到這樣的過程，對黨以及支持者造成傷害，所以才會第一時間要求選監委員會重新開會。





「今天我想他們也已經撤回了，我們就是趕快讓選舉回歸主軸。」江啟臣說，該舉辦的政見會趕快舉辦，讓每一個候選人能夠公開地來陳述自己對未來黨務的改革，還有國民黨的路線以及願景來做說明，這才是黨員比較想看到的。



