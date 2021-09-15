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心肌發炎可能導致心臟收縮能力減弱，甚至心臟的跳動受影響而使心輸出量減少，嚴重者導致心臟衰竭而死；若心包膜發炎，發炎的液體體可能會蓄積於心包膜與心臟間的囊腔之間，過多的液體有時會壓迫心臟，造成所謂的心包膜填塞，若未及時執行心包膜穿刺引流，有死亡的風險。此外，心肌炎、心包膜炎也是COVID-19 可能的併發症之㇐。
男性發生比例高 第二劑疫苗接種後最常見
與 COVID-19 mRNA 疫苗接種相關的心肌炎和心包膜炎，主要發生在年輕男性（包括青少年族群），大多數病例發生在接種完第二劑之後、但亦有發生在接種第㇐劑之後的（接種第二劑 的發生率高於第㇐劑）。最初症狀包括胸痛、呼吸困難、心悸，通常在接種疫苗後1至5天 （中位數為2天）內出現。雖多數個案需要住院觀察治療，但大多數病程輕微、對治療反應良好。
這些族群 接種mRNA疫苗先評估
mRNA疫苗可以使用在大多數慢性心血管疾病史之患者，包括冠狀動脈疾病、心肌梗塞、穩定性心臟衰竭、心律不整、風濕性心臟病、川崎氏症、大多數先天性心臟病、和植入式心臟裝置者。對於這些病患，接種 mRNA 疫苗不建議採取額外特別的措施。
而目前沒有資料顯示有心血管疾病史者接種 mRNA 疫苗後發生心肌炎或心包膜炎的風險高於㇐般人群。
不過，有以下疾病史者接種 mRNA 疫苗前應先諮詢心臟科醫師，以了解接種的最佳時間以及是否建議採取任何其他預防措施：
- 發炎性心臟疾病，例如心肌炎、心包膜炎、心內膜炎
- 急性風濕熱 (急性型)
- 12-29 歲擴張型心肌病變患者
- 複雜或嚴重的先天性心臟病，包括單心室 (Fontan) 循環
- 急性失代償性心臟衰竭
- 心臟移植患者
目前仍無證據證實具這些病史的患者，接種COVID-19 mRNA 疫苗後，發生心肌炎或心包膜炎的風險會增加，但接種前仍需謹慎評估。這些患者接種疫苗時，應被詳細告知接種疫苗後要注意的症狀，必要時安排在接種疫苗後幾天回診，以篩檢相關的症狀或病徵。
第一劑疫苗發生心肌炎/心包膜炎 第二劑需與醫師討論
然而，接種第一劑mRNA COVID-19疫苗後發生心肌炎/心包膜炎的人，可以接種第二劑嗎？接種 mRNA 疫苗後發生心肌炎或心包膜炎的患者，若已排除其他原因、疑似心肌炎/心包膜炎與疫苗相關，建議可與醫師充分討論下，於心肌炎/心包膜炎病況改善後，衡量 SARS-CoV-2 罹病風險仍在，為減少 COVID-19 疾病或重症風險之利益權衡下，考慮以其他平台之疫苗（如病毒載體疫苗、蛋白質次單元疫苗）進行第二劑的接種。
要注意的是，BNT疫苗及Moderna疫苗皆是mRNA疫苗，因此不建議在任一 mRNA 疫苗接種後發生心肌炎/心包膜炎的患者，第二劑以另一種廠牌的mRNA 疫苗接種；唯現今尚欠缺完整資訊明白此類個案，第二劑接種其它疫苗平台 COVID-19 疫苗後之相關風險。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 新冠疫苗易引心肌炎、心包膜炎？ 哪些人接種mRNA疫苗要先評估
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