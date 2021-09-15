昔日戰友曬「與龍劭華珍貴合照」　聞驟逝噩耗錯愕不捨

資深藝人龍劭華於昨（14）日晚驟逝，享壽68歲，消息震驚演藝圈。出道42年的他已經是演藝圈的大前輩，好友無數，許多藝人得知噩耗後紛紛發文哀悼，其中昔日戰友黃西田，今（15）日在社群媒體上曬出2人的珍貴合照，並感傷表示對於龍劭華過世的消息，非常錯愕。

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黃西田與龍劭華一起主持綜藝節目《綜藝我和你》，雖然之後龍劭華卸下主持棒，專心耕耘戲劇事業，但2人偶爾還是會在劇組碰上，得知龍劭華過世噩耗，黃西田發文表示，2人的合作機會不多，可是只要一合作就都是經典，「無論《阿西嬸》、《天公疼好人》，還是《綜藝你和我》、《用九柑仔店》，幽默風趣、敬業投入、生動演出，為每檔戲劇畫龍點睛、創造精彩。錯愕中 ，就這樣離開，有如戲劇般落幕了......就如同一向的瀟灑、帥氣轉身，留下令人不捨的結局。人生這齣戲，演得非常精彩，在我們每個人心中留下深刻回憶。」

▲黃西田發文哀悼龍劭華過世。（圖／翻攝黃西田臉書）

黃西田最後難過表示：「劭華，感謝您精彩的演出，安息！一路好走。」除了發文哀悼外，黃西田也曬出許多珍貴的合照，每一張照片裡龍劭華都看起來非常有精神，不是咧嘴大笑，就是拉著黃西田的手聊天，看得出來2人感情相當好。

▲黃西田（右二）曬出與龍劭華（右一）的珍貴合照。（圖／翻攝黃西田臉書）