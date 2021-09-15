結合專業試車手、網紅及插畫家　新北交安宣導迸出新火花

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新聞局針對主要的交通問題強化宣導成效，並配合8月起的「新北機車安全月」及交通部頒訂「道路交通秩序與交通安全改進方案」宣導重點，以「汽機車及行人路口安全」和「汽機車危險駕駛行為防制」為主題，規劃一系列網路宣導活動，以期透過宣導的能量，達到交通事故防制的具體成效。
新聞局長張愛晶表示，今年採用結合網紅與插畫家的宣導方式，包括知名YouTuber暨專業試車手「Andy老爹」、機車網紅及圖文插畫家「少女阿妙」等，希望透過多元的宣導方式，創造更多的創意火花，進一步吸引民眾關注；交通安全議題需要長期的關注，未來仍將攜手相關單位持續推動宣導。
此次宣導合作中，備受汽車族關注的「SiCAR 愛車趣」頻道由Andy老爹發佈宣導影片，並找來新北市交通大隊楊詔幃分隊長接受訪談，教導大家遇到逼車與擋車的應對方式及自保之道；呼籲民眾當下千萬不要與他車有對應性的衝突行為，以免製造更多不必要的行車糾紛與風險。
至於機車騎乘安全宣導的部分，新北市則與機車界網紅配合，以情境短片的方式吸引關注，針對各種騎車常見的錯誤駕駛行為進行宣導；擅長以少女視角敘事的圖文插畫家少女阿妙，則以自身經驗繪製出機車駕駛上路可能遇到那些生動又令人惱怒的「恐怖違規狀況」，經由輕鬆詼諧的方式引發讀者共鳴。
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