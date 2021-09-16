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小鬼生前金鐘獎都輸同位大咖　10月最後一次搶最佳主持人

▲小鬼（右）生前共入圍2次金鐘獎，而這2屆的獎項都被黃子佼抱走。（圖／黃子佼、孟耿如臉書）
▲小鬼（右）生前共入圍2次金鐘獎，而這2屆的獎項都被黃子佼抱走。（圖／黃子佼、孟耿如臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-16 11:00:00｜2021-09-16 11:04:40

藝人小鬼（黃鴻升）去年9月16日家中猝逝，享年36歲，今（16日）是他逝世一周年，演藝圈內外好友紛紛悼念。小鬼2002年踏入主持界，離世前曾2度角逐第50屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」、第54屆「益智及實境節目主持人獎」，但這2座獎項當年都被前輩黃子佼拿下。他主持功力有目共睹，與吳宗憲、KID（林柏昇）主持的《綜藝玩很大》，今年成功獲得第56屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」提名，雖然陣容人事全非，外界仍期待小鬼能拿到一座屬於自己的最佳主持人殊榮。

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▲小鬼（右）跟小豬曾是好兄弟，今年小鬼受訪被問到對方，溫暖表示「不打擾是最後的溫柔」。（圖／娛樂百分百臉書）
▲小鬼（右）2006年與羅志祥搭檔，加入《娛樂百分百》主持陣容。（圖／娛樂百分百臉書）
小鬼影歌視三棲，也曾主持過公視、東風、台視等頻道節目，最廣為人知的則是2006年與羅志祥、愷樂共同主持的《娛樂百分百》，該節目在2015年成功獲得金鐘獎「綜藝節目主持人獎」提名，但最後仍敗給大前輩黃子佼與《全球中文音樂榜上榜》。直到2014年，小鬼疑似與羅志祥不合而退出節目主持，2年後羅志祥、愷樂憑《娛百》獲得第52屆最佳主持人獎，小鬼大方發文給予祝福，並表示：「《娛百》的事就是我的事！」

▲黃鴻升（右）2018年加入KID（左）、吳宗憲主持的《綜藝玩很大》。（資料圖／三立提供）
▲黃鴻升（右）2018年加入KID（左）、吳宗憲主持的《綜藝玩很大》。（資料圖／三立提供）
小鬼退出《娛樂百分百》後，持續在主持界發光發熱，並於2018年加入由吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》，他在節目賣力闖關的模樣，除了吸引不少粉絲，實力也被評審看到，與吳宗憲、KID成功獲得第54屆金鐘獎「益智及實境節目主持人」寶座爭奪戰，只可惜最後還是敗給黃子佼，當年該獎由《一呼百應》的黃子佼、吳姍儒奪得。

▲小鬼（左圖右）跟前輩黃子佼夫婦交情甚篤。（圖／黃子佼、孟耿如臉書）
▲小鬼（左圖右）跟前輩黃子佼夫婦交情甚篤。（圖／黃子佼、孟耿如臉書）
小鬼在《綜藝玩很大》的表現讓人難忘，今年成功獲得第56屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」提名，入圍名單揭曉當下，惹得螢幕前後的圈內外好友、粉絲鼻酸，揭獎人柯佳嬿當下也表示：「我一整個過程中，最有情緒的時刻就是那個時候（宣布小鬼入圍），我也不知道怎麼形容心中的那種感覺，為他高興也欣慰。」

《綜藝玩很大》鐵三角之一的吳宗憲、KID也向天上的小鬼喊話：「小鬼，當天記得到場領獎喔！」憲哥更表示：「有時候心裡面的忐忑起伏不是一般人所能夠體會，入圍只是一天，得獎也只是一天，但是錄影卻是每一天，可以努力的是人生，可以開心的是手牽著手上台領獎的友情，我們今年多了這一個額外的願望，希望可以帶著小鬼上台去。」

吳宗憲更開玩笑說：「本來要帶小鬼登上最高峰，沒想到他竟然飛太高抓不回來，沒關係，我們就台上見。」KID坦言這次是小鬼最後一次有機會能夠拿下金鐘獎，透露前陣子準備要好好振作，接受小鬼離開時，又剛好遇到疫情，好在這一年大家都沒放棄，自己未來還是會繼續在《綜藝玩很大》努力付出。

▲KID（左）、小鬼、吳宗憲有革命情感。（圖／翻攝臉書）
▲KID（左起）、小鬼、吳宗憲有革命情感。（圖／翻攝臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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