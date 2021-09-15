談陳柏惟罷免案　民進黨：目前屬支援性質

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蔡英文也說，日本第五度捐贈我國疫苗，目前已贈送我們395萬劑，再次呼籲國人只要有疫苗就去打，不要挑也不要懷疑。蔡英文也祝大家中秋節快樂，更提醒中常委「月餅不要吃太多」。
另與會者轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院本週五開議，下周三、四、五2個專案報告，另外還有施政報告。至於是否在新會期與在野黨合作，柯建銘表示，民進黨團保持彈性方法。而幾個重要法案，黨團也持續跟行政部門溝通，按照規定時程，會在立院朝野溝通。
另民進黨秘書長林錫耀說，全代會確定因為疫情延期，如果疫情沒有趨緩，也沒辦法召開全代會，等趨緩後也要過一陣子，生活平穩後才能召開，所以全代會建議往後延，時間點可能落在11月，但還沒有確定，全代會工作小組會判斷後建議中常會，另包括2022大選提名的相關內容，也會再討論，討論完畢送到中常會。
林錫耀也說，最近比較重要的輿情，還是疫苗問題，另外也有新竹縣市合併議題、國民黨主席選舉，以及台灣基進立委陳柏惟罷免案比較多討論。林錫耀也說，台灣基進黨部有針對陳柏惟罷免案開會討論，民進黨也有派人出席，但民進黨目前的態度就是尊重台灣基進的安排，屬支援性質，並沒有越俎代庖。
談到縣市合併，林錫耀則說，依最新民調來看，竹縣比竹市還支持縣市合併，但認為要納入苗栗的比例很低，大家對納入苗栗有疑慮。全球科技產業聚落發展，我國無論中科、南科都在直轄市，只有竹科沒有，新竹的科技走廊、產業聚落可以討論成為一個直轄市。
代表行政院出席的行政院政委黃致達則說，現階段疫情有控制，衛福部也有進駐到新北市協助，看起來整體趨於平穩狀態，尤其中南部，建議指揮中心可以考慮下修警戒或是指引。
另立委何志偉在會中有提到，因為疫情關係，大家都都口罩，也造成過往流行的疾病反而減少，例如流感今年只有一例，以前都2000多例，去年也還有100多例。面對疫情很辛苦，但這也讓大家做好衛生管理，建議行政部門可以多宣傳，我國防疫做得很好。
民進黨發言人謝佩芬也在中常會後記者會中表示，面對陳柏惟罷免案，民進黨的立場與態度早已清楚表明，不但會保持關心，也會全力支持問政認真的立委。民進黨中部黨公職都有明確表態支持，像是立法院副院長蔡其昌多次陪同陳柏惟向地方鄉親做問政說明，且肯定其問政認真，不能被罷免，全力支持陳柏惟留在立法院。
謝佩芬說，國民黨作為最大在野黨，傾全黨之力對最小的在野黨進行針對性報復打壓，透過鋪天蓋地式的組織動員推動罷免陳柏惟，令人遺憾。民進黨呼籲，期盼國民黨停止用全黨力量霸凌問政認真的民意代表。