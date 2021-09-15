談陳柏惟罷免案　民進黨：目前屬支援性質

民進黨今（15）日召開中常會，據轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，立院即將要開議，5大預算案是重點，另外行政院推五倍券，希望黨公職持續協助說明與辯護政策。

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蔡英文也特別提到，昨天召開聯合國大會，台灣有能力、意願參與相關活動，希望各國能夠支持，對於中國打壓台灣參與，則感到非常可惜，也特別感謝外交團隊長期的努力，像是駐美大使蕭美琴、駐日大使謝長廷、駐德大使謝志偉等人，各自都在外交領域辛苦付出，要跟他們說聲謝謝。

蔡英文也說，日本第五度捐贈我國疫苗，目前已贈送我們395萬劑，再次呼籲國人只要有疫苗就去打，不要挑也不要懷疑。蔡英文也祝大家中秋節快樂，更提醒中常委「月餅不要吃太多」。

另與會者轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，立法院本週五開議，下周三、四、五2個專案報告，另外還有施政報告。至於是否在新會期與在野黨合作，柯建銘表示，民進黨團保持彈性方法。而幾個重要法案，黨團也持續跟行政部門溝通，按照規定時程，會在立院朝野溝通。

另民進黨秘書長林錫耀說，全代會確定因為疫情延期，如果疫情沒有趨緩，也沒辦法召開全代會，等趨緩後也要過一陣子，生活平穩後才能召開，所以全代會建議往後延，時間點可能落在11月，但還沒有確定，全代會工作小組會判斷後建議中常會，另包括2022大選提名的相關內容，也會再討論，討論完畢送到中常會。

林錫耀也說，最近比較重要的輿情，還是疫苗問題，另外也有新竹縣市合併議題、國民黨主席選舉，以及台灣基進立委陳柏惟罷免案比較多討論。林錫耀也說，台灣基進黨部有針對陳柏惟罷免案開會討論，民進黨也有派人出席，但民進黨目前的態度就是尊重台灣基進的安排，屬支援性質，並沒有越俎代庖。

談到縣市合併，林錫耀則說，依最新民調來看，竹縣比竹市還支持縣市合併，但認為要納入苗栗的比例很低，大家對納入苗栗有疑慮。全球科技產業聚落發展，我國無論中科、南科都在直轄市，只有竹科沒有，新竹的科技走廊、產業聚落可以討論成為一個直轄市。

代表行政院出席的行政院政委黃致達則說，現階段疫情有控制，衛福部也有進駐到新北市協助，看起來整體趨於平穩狀態，尤其中南部，建議指揮中心可以考慮下修警戒或是指引。

另立委何志偉在會中有提到，因為疫情關係，大家都都口罩，也造成過往流行的疾病反而減少，例如流感今年只有一例，以前都2000多例，去年也還有100多例。面對疫情很辛苦，但這也讓大家做好衛生管理，建議行政部門可以多宣傳，我國防疫做得很好。

民進黨發言人謝佩芬也在中常會後記者會中表示，面對陳柏惟罷免案，