胸痛不可大意！醫：３分鐘觀察，不確定安全即刻就醫！

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馮博皓醫師指出較為常見或危險的５大胸痛原因，輕者可能胃食道逆流，嚴重可能為主動脈剝離、急性心肌梗塞等警訊，問題可大可小，危險程度相差懸殊，建議民眾在發生胸痛時，先坐下並觀察疼痛位置、時間長度、實際感受，觀察時間３分鐘，若３分鐘後感覺不對勁，或無法確定是否安全，就應盡速就醫，以避免誤判而失去黃金治療時間。
感覺刺痛、位置清楚、時間較短：可能神經肌肉痛。
神經肌肉痛是常見的胸痛原因之一，主要原因是出自於體位變化所起，例如埋頭寫字、閱讀、打電動等，疼痛的表現為刺痛，且位置清楚，時間往往較短。這種情況一般而言不用太擔心，過一會便會緩解，觀察一下即可。
感覺悶痛、位置模糊、時間較長：可能胃食道逆流
胃食道逆流是相當常見的文明病，在胸痛上的表現患者會有悶痛的感受，且位置模糊、難指出確切悶痛點，感覺大致在胸腔中間，通常也會維持一段時間。建議改善生活模式，避免相關風險因子，如咖啡、甜食等，症狀也會有所改善。
感覺悶痛、外側模糊、時間較長：可能氣胸、肋膜問題
氣胸所引起的疼痛一樣是悶痛表現，時間也較長，位置模糊，不過相較之下常見於外側。肺部的痛覺神經較少，大多因心臟、神經肌肉引起，若肺部出現疼痛，大多是因為肺部已經破洞、氣胸、或是肋膜積水。此情況雖非出於心臟，但會影響呼吸，一樣有致命的危險，應盡早就醫。
強烈刺痛、疼痛延伸、時間較長：可能主動脈剝離。
主動脈剝離的疼痛表現也是刺痛，但有別於前述，會更像刀割的撕裂感覺，強度明顯，甚至痛到冒冷汗，位置較為廣泛，甚至痛到背後，且時間較長。此情況就需特別警覺，盡速就醫，以把握治療黃金時間。
強烈悶痛、疼痛延伸、時間較長：可能急性心肌梗塞
急性心肌梗塞的疼痛和胃食道逆流有些相似，一樣會有悶痛感、難指出確切位置，且時間較長。不過急性心肌梗塞的患者悶痛會有如被石頭壓住一般強烈，位置常見於左胸腔、胸腔中間，且範圍廣泛，往往是痛一整片，常見會出現下巴、左肩等從疼痛點延伸出去的延伸性疼痛，時間會是更久的持續性疼痛，也因疼痛時間較長，可能會有冒冷汗、暈倒的可能。此情況需立即就醫，切勿猶豫，不可拖延。
再次提醒留意胸腔疼痛。避免誤判，盡速就醫！
再次提醒民眾，發生在胸腔的疼痛，往往與神經、肌肉、肺部、心臟有關，嚴重將有致命風險，代價極大，觀察３分鐘後若當下無法百分之百確定自己無恙，就應盡速就醫，以避免誤判釀成憾事。
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