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密閉或是通風不良 易致新冠病毒傳播世界衛生組織（2021年4月30日）和美國疾病控制與預防中心（2021年 5月7日）分別更新了新冠肺炎的防疫指引，特別強調氣溶膠經空氣傳播SARS-CoV-2的重要性，尤其是密閉或是通風不良的室內環境。
台灣大學公共衛生學院詹長權教授表示，新冠病毒(SARS-CoV-2)經由空氣傳播這一個特質是打破新冠肺炎(COVID-19)感染鏈的關鍵，SARS-CoV-2 病毒的粒徑約為 0.1微米 (µm) ，但是病毒通常不會自行通過空氣傳播，而是被包在比單一個病毒大的呼吸道飛沫和飛沫核（乾燥的呼吸道飛沫）中在空氣中傳開來，經過說話、唱歌、呼吸和咳嗽時所呼出的飛沫和呼吸道顆粒的粒徑都小於5微米。
SARS-CoV-2有3種傳播方式 氣膠粒徑小傳播時間長SARS-CoV-2 有接觸、飛沫（傳統定義的飛沫droplets是大於5微米，現在的共識是大於100微米）、空氣傳播（傳統定義的氣膠aerosols是小於5微米，現在的共識是小於100微米）三種傳播方式。其中氣膠粒徑小在空氣中的懸浮時間更長，因此可以傳播到更遠的地方、製造更長時間的傳播機會；大於100 微米的飛沫會在幾秒鐘內沉降到周圍表面，但是10微米的氣膠可能需要幾分鐘才能沉降，而5微米或粒徑更小的氣膠可以在空氣中懸浮更長時間，可能需要數小時甚至數天才能沉降。
氣膠空氣傳播分2類 非密切接觸也可能傳播氣膠空氣傳播之一的密切接觸傳播，是指傳染者呼氣、說話、咳嗽、打噴嚏或唱歌所排出的微小的、不可見的病毒，經由空氣傳播然後被另一個剛好在附近的人吸入，讓病毒直接沉積在被感染者的呼吸道表面；氣膠空氣傳播之二的遠距離傳播，是指病毒在傳染者呼氣、說話、打噴嚏或咳嗽產生之後通過氣流帶到感染者2公尺範圍外的地方，這種空氣傳播的病毒可以在室內的空氣中停留好幾個小時，以傳染者與被感染者不需要近距離密切接觸。
然而，詹長權教授強調，密切接觸氣膠傳播風險可以透過戴口罩和維持社交距離來降低，而遠距離傳播風險可以透過改善室內的通風來減少。
資料來源：健康醫療網 氣膠空氣易增新冠病毒感染機率？ 台大公衛專家曝「傳染途徑」
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