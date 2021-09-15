五倍券官網啟動！9月22日起民眾可上網登記

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唐鳳表示，22日即可進入官網進行數位綁定。個人可選擇信用卡、行動支付或是電子票券等方式；共同綁定部分，則是可一次綁定包含自己共5位親友，除了健保快易通App外，也可以使用插卡機，插入親友健保卡或是自然人憑證，或是至超商事務機也可進行，依序插入親友健保卡後，最後再插入主綁人的健保卡進行最後步驟。
紙本五倍券分兩梯次、3方法認領
紙本券則分兩梯次到四大超商進行認領，依照簡訊通知到原店領取，第一批為9月25至10月1日可預定、10月8日至21日領取；第二批為10月25日至31日可預訂，11月8日至21日領取。
第二個方法則是先到官網上預訂，再選擇通路領取，可選擇超商、超市跟藥妝店。
第三種方式則是到中華郵政領取，不過為配合領取梯次，郵局要到10月4日才可透過郵局官網或是電話預約，並到10月月12日才能開始領取。
加碼券人人有機會 數位綁定最多可抽4+1
有別於去年，唐鳳說明，加碼券部分，今年算是比較新的嘗試，去年的網站各有不同，今年則全數整合，只要登記一次，所有後續的抽籤、通知都是由這個官網進行，只要有資格取得五倍券的民眾，9月22日也可以先登記抽籤加碼券，以手機簡訊作為認證。除了個人登記外，數位綁定部分，還有共同綁定加碼券也能進行。
部會共加碼1236萬份，包含1000元的國旅券、1000元i原券、888元農遊券、600元藝Fun券、500元動茲券、500元客庄券、500元地方創生券等，從10月11日起至11月5日周周抽籤，從登記開始後的抽籤都會自動抽籤，只要一中，簡訊就會通知，也就是說民眾最多可中獎4種加碼券。
唐鳳補充，前400萬數位綁定的國人，即可獲得500元的好食券，在餐飲、糕餅、夜市與市場等產業均可使用，不過在優惠代碼部分，只要有進行數位綁定者，人人均可獲得加碼，取得店家優惠。