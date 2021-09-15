曾是上下樓鄰居　鄭文燦致敬龍劭華：一生如戲活得精彩

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鄭文燦今（15）日受訪表示，龍劭華在桃園住了10多年，是桃園市榮譽市民，2人甚至曾住在同一社區，是樓上樓下的鄰居，聽到龍劭華猝逝的消息，他感到非常難過，認為龍的在演藝上的表現應該獲得一個「演員終身成就獎」。
龍劭華昨晚傳出在高雄租屋處昏迷，在救護人員抵達前就已失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。對於龍劭華的死訊，鄭文燦在臉書發文寫到，幾年前，自己親自頒贈榮譽市民給龍劭華，誇讚龍是台灣的實力派演員，對台灣的影視產業貢獻非常深厚，是演藝界大家的父親，更是許多年輕新秀的優良榜樣。
鄭文燦指出，龍劭華居住在桃園十幾年了，記得當時龍說，獲得榮譽市民是桃園市民最高榮譽，「我想，桃園擁有一位終身對演藝生涯努力付出的市民，這也是身為桃園人的榮耀。」
鄭文燦今日受訪提到，自己和龍劭華早在他擔任新聞局長時就熟識，2人甚至曾住在同一個社區，是樓上樓下鄰居關係，他常常和龍說，現在流行偶像劇，所以龍算是「資深偶像」，龍自己則認為，做為一個演員，實力很重要，自己一輩子樂於當演員。
鄭文燦說，龍劭華所主演的電影或電視劇，每個角色都刻畫得很好，讓觀眾非常喜愛，應該獲頒終身成就獎，「他的身影，會留在許多的影像作品當中，謝謝龍劭華，讓台灣人擁有珍貴的資產，永存於心。」