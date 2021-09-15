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龍劭華高雄拍片驟逝　陳其邁：非常遺憾、盡力協助

▲龍劭華不幸離世，震驚演藝圈。（圖／高雄市文化局提供）
▲龍劭華不幸離世，震驚演藝圈。（圖／高雄市文化局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-15 16:04:31

資深藝人龍劭華在高雄拍攝《美麗人生》期間，在昨（14）日晚間7點許，由劇組人員發現倒於住宿之高雄85大樓套房內，緊急送醫搶救後仍遺憾離世，享壽68歲，高雄市長陳其邁今日參加資深暨特殊優良教師表揚大會時指出，他第一時間也拜託阮綜合醫院務必要全力搶救，但是非常的遺憾仍收到令人惋惜的消息，後續也會盡力協助家屬和劇組

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文化局指出，龍劭華與高雄淵源深厚，過去龍劭華於高雄拍片期間，下戲期間常發揮親和力與民眾打招呼和合影，受到高雄市民的熱烈歡迎，更曾演出高雄人投資出品電影《複身犯》、《江湖無難事》、《愛琳娜》，亦曾於2017年受「高雄拍」新銳導演黃丹琪邀請，首度演出短片作品《三仔》，金鐘視帝出演作品即給予新生代導演相當大的鼓勵。

▲高雄市長陳其邁說非常的遺憾，但相信龍哥的性格、作風，跟他的精湛演技都深深留在大家心中，大家都會永遠的懷念他。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.15）
▲高雄市長陳其邁說非常的遺憾，但相信龍哥的性格、作風，跟他的精湛演技都深深留在大家心中，大家都會永遠的懷念他。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.15）
陳其邁說，龍劭華影帝其實跟高雄非常有淵源，上一部戲將少女八家將》也是在高雄內門區取景，而美麗人生》是今年二月的時候就說要到高雄來拍攝，劇中很多的故事、取景，都跟高雄有關，所以昨天晚上事情一發生的時候就立刻請文化局的同仁到場協助，也拜託阮綜合醫院務必要全力搶救，遺憾仍收到令人惋惜的消息

陳其邁表示，非常的遺憾、真的非常難過，龍哥帶給很多人不論是悲歡離合，很多的角色，龍哥的性格、作風，跟他的精湛演技都深深留在大家心中，大家都會永遠的懷念他，他一生為戲劇的努力，是很多不管是我們演藝界的朋友，或很多市民大家都覺得說非常敬佩，所以會指示文化局持續協助，希望說，能夠儘速的能夠把後續的這些工作把處理好，「龍劭華致力獻身給表演工作的美麗人生，最瀟灑的身影，將永留大家心中」。

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