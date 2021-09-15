南市校園 BNT 922開打 學生意願比例逾9成2
台南市長黃偉哲以及台南市政府衛生局在（15）日下午防疫記者會上宣布，台南市學生回報願意接種疫苗的比例高達92.7%，校園BNT接種作業將於中秋連假結束後的首日，也就是9月22日展開，將由台南市18家醫療院所及衛生所進入121間學校安排施打，預計於10月8日前完成86,162名學生BNT疫苗接種。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-09-15 16:20:43
衛生局說明，台南市符合BNT疫苗校園接種資格者計有92,943人，其中回報有意願接種人數為86,162人，占比92.7%，而回報願意施打的學生當中，有84,096人選擇於校園集中接種，占比97.6%，另外有2,063位選擇至合約院所接種。
台南市教育局長鄭新輝提醒，學生打完疫苗後如果出現不良反應，可向學校申請3日（含接種日）疫苗假，視需要得再延長，家長則可申請防疫照顧假；至於有縣市宣布校園疫苗接種完成後，採全校居家線上上課2天，黃偉哲表示，台南市目前暫不跟進，主要是擔心學生若打完疫苗後在家中線上教學，家長又去上班，如果學生出現不適情況，恐會沒有大人在旁幫忙照顧或協助送醫，因此目前還是採到校上課，有老師可以協助注意學生情況。
黃偉哲也提醒家長，青少年子女接種BNT疫苗前，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗。