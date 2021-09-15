龍劭華猝逝登微博熱搜！陸網哀悼「老戲骨」：從小看著他

資深演員龍劭華昨（14）晚在高雄八五大樓房間內昏倒，救護人員抵達時已經失去生命跡象，緊急送往阮綜合醫院急救，到院前OHCA，8點09分宣布死亡，享壽68歲。突然的噩耗讓不少藝人好友情緒悲慟，而消息曝光後不只震驚全台也登上微博熱搜，中國網友更是以「台灣老戲骨」、「從小看他演戲」等字句感嘆哀悼。

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金鐘視帝龍劭華與劇組人員在高雄拍戲，投宿於民宿內，劇組人員晚間聯絡未果，遂陪同業者開門進入察看，警方表示同仁獲報到場，初步察看門鎖未遭破壞、屋內並無打鬥痕跡、身體亦無明顯外傷，經通知救護人員到場搶救，緊急送至阮綜合醫院急救中，其助理陪同前往，到了晚間8時09分宣告死亡，突如其來的消息也讓全台民眾與星界好友紛紛感到惋惜。

▲資深演員龍劭華昨晚猝逝，震驚各界。（圖／翻攝自龍劭華臉書）

而龍劭華離世消息也在今天登上了微博熱搜，從影42年橫跨戲劇、主持、電影參與，不僅在台灣觀眾心底留下深刻印象，也是陪伴了不少中國粉絲的熟面孔。許多微博網友得知消息後也紛紛感嘆「昨天才看了他演的《陽光普照》」、「又一位老戲骨離世，這是我認識為數不多的台灣老演員」、「記得從小就看他演戲」、「台灣老戲骨」、「太可惜了」、「感謝你對戲劇的付出」。

此外，龍劭華家屬今與檢察官在高雄相驗，高雄地檢署檢察官李明蓉稍早表示，龍劭華是「疾病原因」死亡。檢察官李明蓉表示：「認定死者是因為疾病原因死亡，家屬沒有意見，已經發相驗屍體證明書給家屬處理後事。」媒體追問是何種疾病，是否跟心臟有關，檢察官低調不願多談。（編輯：楊智傑）