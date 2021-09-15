再批中央疫苗政策「亂七八糟」　柯文哲：氣到不想再批評

台北市長柯文哲日前接受專訪時表示，表示中央採購疫苗沒有規劃，或許本來就沒打算要買，而是力拚國民都打兩劑高端，「現在不提高端疫苗是因為死了800多人。」此番言論也讓防疫指揮官陳時中回擊，表示不懂死800人跟高端疫苗關係。對此柯文哲也在今（15）日下午的防疫記者會上怒批，死800人跟高端沒關係，但跟你陳時中有關係，「我已經氣到不想再批評了」。





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柯文哲表示，台灣的疫苗政策到現在很清楚，事先完全沒有規劃，有的打AZ有的打莫德納，現在有人打BNT，這完全是事先沒有一個規劃，所以常常是人家送你什麼疫苗你就打什麼，「結論就是疫苗政策我已經氣到不想再批評了，反正就是你什麼疫苗給我，我就想辦法幫你打完，就這樣。」柯文哲說，這是一個完全沒有規劃的政策，亂七八糟。





柯文哲強調，死八百個人跟高端沒有關係，「但跟你陳時中有關。」柯文哲說，莫德納跟嬌生是在美國生產的，AZ是英國生產的，BNT是美國跟德國共有的，還有一個俄國疫苗，「我問你，這幾個國家都是中國可以管的嗎？」柯文哲強調，不會生不要牽拖隔壁阿婆，「所以不要再問那個會讓我生氣的問題。」



