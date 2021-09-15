八方雲集跌破承銷價　餐飲股怎操作？分析師有撇步

我是廣告 請繼續往下閱讀
分析師謝晨彥指出，一般興櫃要轉上市前，話題性一定炒到最高，吸引投資人參與，不斷醞釀題材把股價拉高，如此一來抽籤的價格才會漂亮，但隨著投資人抽籤賣掉股票利差入袋，利多出盡自然股價也會下滑，這是所有民生消費相關類股的特性。
謝晨彥表示，看看餐飲股經營並沒有想像中那麼簡單，雖然進入門檻不高，但卻不像電子股複製就能擴充產能，餐飲產品要做到規格化、標準化是最難的，再加上餐飲市場競爭激烈、人事成本不斷上升、原物料的成本與取得等。如果要擴充版圖前進海外，在文化不同、飲食習慣不同的情況下要成功，更是難上加難。
「因此在短時間沒有利多的情況下，再加上國內疫情受到Delta的威脅，八方雲集股價難免受到影響。」針對餐飲股，謝晨彥補充可以從兩個層面去看，第一是毛利率的結構，一定要相對比較好，「毛利率不高、股價也不用看了。」第二是營業利益率必須穩定增加，其中可能代表折舊費用消失。
謝晨彥坦言，餐飲股如果要放中長期去操作其實很難，因為市場進入門檻低，競爭者太多，再加上消費者飲食習慣改變，都讓操作比較難一點。但如果投資人因為餐飲股有知名度、情有獨鍾的話，或許可以做季節性的操作，例如寒暑假。再來就是如果推出新品牌，能帶來一些市場關注的想像空間，也可以做短波段。
謝晨彥強調，接下來時序即將進入第四季，同時五倍券上路，預期將拉動餐飲股動能，「這時候反而不能用財報去看，要用『轉機』的概念來做」，畢竟餐飲行業現在已經慘到谷底，接下來消費力恢復，可能就是股價往上走的時候」。也因此，路易莎接棒要登錄興櫃，歇腳亭的聯發國際也要拚上櫃，他認為這個時機點還滿聰明的，或許交易第一天股價沒有一飛沖天，但很有可能是緩漲趨勢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。