「做7年市長喊新竹合併！」邱臣遠酸林智堅：台灣普丁
新竹市長林智堅日前接受電台專訪，透露若新竹縣市合併成功將留下來，遭解讀將參選大新竹市長。對此，台灣民眾黨立委邱臣遠今（15）日批評，林智堅做了7年新竹市長喊新竹合併，根本就是「台灣普丁」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-15 17:02:55｜2021-09-15 17:04:14
邱臣遠透過臉書表示，柯建銘子弟兵新竹市長林智堅在任期尾聲拋出「 竹竹合併升格」的議題，民進黨正風風火火謀劃想在明年大選前修法通過。柯建銘才說過「年底公投民進黨輸等於台灣災難」，其實蔡政府治國一路營造的社會氣氛就是「反對民進黨就是不愛台灣，完全執政我最大 」，他預料，新竹縣市合併升格第七都未來定如五倍券一樣蠻橫上路，蔡政府一路開綠燈。
邱臣遠質疑，究竟是「竹竹併」還是「竹竹苗併」？苗栗縣長徐耀昌提林智堅日前曾致電，談到竹竹苗合併升格，竟提將比較繁榮發展的北苗 (頭份、竹南)歸新竹、偏農業的南苗歸台中，徐耀昌因而批評林智堅品行「年紀輕輕機關算盡」。
邱臣遠表示。原本林智堅被視為桃園市長鄭文燦接班人，但8月29日鄭文燦卻突然聲明「林智堅的政治版圖不在桃園」，直到9月林智堅拋出新竹縣市合併升格第七都議題，大家才恍然大悟，搞縣市合併後林智堅根本可以繼續挑戰16年市長任期。
邱臣遠以俄羅斯強勢領導人普丁為例，普丁在今年已簽署1項法案，允許自己卸任後再度連任2屆，掌權至2036年，林智堅的算計不禁讓人想起俄國總理普丁。邱臣遠批評，蔡政府不顧民意，將「家天下」派系治國套用施政上，上對下的倨傲表現在「 輪到你就去打」，「 輪不到你修法喬給你」，把國家視為自己的私產，根本不在乎人命關天，更遑論揮霍納稅人辛苦錢。
邱臣遠呼籲，現在台灣只有不到5%的人打完兩劑疫苗，蔡政府能不能有點良心先把執政的本業做好。