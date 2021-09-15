北捷「最低價標改最有利標」圖利廠商？柯文哲：認知作戰

民進黨台北市議員李建昌昨（14）日爆料，由台北市長柯文哲的高中同學李文宗擔任董事長的台北捷運公司，近日來將環狀線捷運站以及捷運機廠的保全合約標案，從原本的最低價標改為最有利標，疑似圖利廠商；李建昌更加碼爆料疑似是李文宗為了幫柯文哲的台灣民眾黨募集選舉資金，才會為特定廠商設事。對此柯文哲今天蘳回應，表示「這就是典型認知作戰的範例」。





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柯文哲表示，現在台北市的規定，超過兩千萬都不准價格標，都要最有利標，如果要價格標要市長專簽同意，所以事實上我們台北市目前的政策，盡量要走向最有利標。「過去我們都用價格標，最低價格標，所以首長都沒有責任，那廠商就低價搶進，完全沒有品質。」柯文哲說，台灣要慢慢變成一個進步的國家，如果採用最有利標，不僅保障了員工的薪水，也可以讓官員對於標案要負責任，審查標案的評審委員名字全部公開，委員也應當對標案負責任。





至於針對國民黨台北市議員游淑慧抨擊，李文宗任內使用公帑改建北捷北投員工宿舍，變成自己的私人官邸，其中裝潢費、傢俱費甚至水電費都由公帑支付，引發社會各界議論。柯文哲回應，原因在於北捷本來就沒有官邸，因此使用北投會館的員工宿舍讓他有地方住，「我也不需要去替誰辯護什麼，北捷的問題交由北捷來處理，但我覺得不是大家想的那樣。」



