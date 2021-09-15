催五倍券數位綁定人數　400萬好食券先搶先贏

經濟部今（15）日於行政院舉辦記者會宣布五倍券網站正式啟動，22日起即可開放民眾綁定，加碼券部分除了其他7種，經濟部也推出前400萬名數位綁定的民眾可獲得的500元「好食券」，經濟部次長林全能表示，此次振興五倍券投入許多數位綁定的努力，希望使用比例會較去年高出2成。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-15 17:05:15｜2021-09-15 17:09:06
林全能指出，這次數位振興方案經濟部投入很多努力，希望能夠讓這次數位振興所使用比例，相較去年高出兩成，除了提供「好食券」的使用加碼優惠外，也努力從店家端提供優惠、設定更多數位支付服務，比如傳統市場攤商或夜市攤商，經濟部會從攤商設置數位支付所增加成本，提供一次1800元的手續費補助，希望小店家攤商設立數位支付能量，供應端提供更好服務。
另外，林全能也提到，對相關餐飲也有數位服務資訊服務業者建立數位支付能量，提供優惠，從供應端鼓勵消費端支持數位綁定，相信可以達成目標，當然也希望衝刺更高的使用率。
行政院政委唐鳳則說，民眾在網站上可查詢綁定功能，如果有做個人數位綁定，民眾即可獲得品牌優惠，跟去年不一樣的是支付工具有資訊欄顯示，每個店家可以更細的知道在顧客後幾天可以兌領，回饋要等多久等等。
金管會副主委邱婌貞補充，除了至五倍券官網5000.gov.tw查詢之外，民眾也可以到發卡機構詢問，信用卡月帳單也會顯示電子支付部分餘額還有多少，並每周更新。