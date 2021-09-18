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有錢什麼都辦！養鬼、下降　備受爭議的馬來西亞檳城鬼王

▲人稱「檳城鬼王」的阿憎法師，是馬來西亞乃至東南亞一帶有名的降頭師。（圖／翻攝自微博）
▲人稱「檳城鬼王」的阿憎法師，是馬來西亞乃至東南亞一帶有名的降頭師。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-18 09:00:00

在東南亞，降頭術、修煉鬼仔的狀況相當普遍，也成了許多恐怖懸疑電影的最佳題材。在馬來西亞，就有一位名聲遍及東南亞國家的阿憎法師，又被稱為「檳城鬼王」。

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關於檳城鬼王的生平，被考證過的資料其實並不多，據澳門知名玄學師司徒法正所言，檳城鬼王幼時身染重病，因此被家人拋棄，任由他自生自滅，徘徊於鬼門關時，他向天地鬼神祈求，誰救了他，就願獻出一生，結果是魔鬼令他遠離疾病，從此他便與巫術、交鬼結下不解之緣。

魔鬼救命一說是真是假，不得而知，但檳城鬼王的名氣，不只是在馬國，即便是鄰近的東南亞國家，也有不少信眾不遠千里前去拜會，香港、台灣等地也都有節目製作團隊前去採訪。檳城鬼王的外型令人從第一眼就印象深刻，身上滿是符咒刺青，隨著年日過去，連臉上也逐漸紋滿符咒。據他本人及妻子的說法，這些刺青象徵他的法力日增，養鬼和修煉的能力也比一般法師高，但也有人認為，這些刺青是為了防身，免受反噬。

檳城鬼王個性捉摸不定，喜怒無常，他曾在接受香港節目訪問時，毫不掩飾自己行巫術的目的之一，就是為了賺錢，只要肯給錢，對象是誰他都照辦。在他的住處有間小房間，也從不避諱讓人參觀，裡面堆放了不少胚胎木乃伊、法器及照片等，是他主要為委託人「辦事」的地方，委託者及受降者有何深仇大恨，對鬼王來說並沒意義，誰給他錢，他便為誰做事，若受降者出得起錢，反過來要對原委託人下蠱，鬼王也無所謂。

在鬼王的家門口，還掛了一張有名的女子相片，傳言指出，這名少女才20歲就為情輕生，因為心願未了而逗留人間，鬼王無意間發現她的魂魄，將她請回家供奉，平時她替鬼王看門，偶爾也會替路過的人看姻緣，甚至還有人聲稱，看過相片中的女子對他們眨眼。

關於檳城鬼王的事蹟，當地有非常多傳言，但因其形象和風格太過特殊，外界對他的評價也相當兩極，有的人佩服他的法力和修為，也有人認為他為了錢六親不認，讓人只想敬而遠之。無論如何，鬼神之說始終是信者恆信，不信者自有科學定論，就看個人如何解讀。

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