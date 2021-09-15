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視察港區防疫作為　林右昌：水路國門嚴防Delta入侵

▲基隆市長林右昌今（15）日特前往基隆港區視察防疫的流程及作為。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（15）日特前往基隆港區視察防疫的流程及作為。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-09-15 17:40:34

Delta變異株來勢洶洶，高雄港近日又傳出貨輪的船員染疫；基隆市長林右昌今（15）日特前往基隆港區視察防疫的流程及作為，確保作為水路國門－基隆在邊境防疫上能準確落實，嚴防境外變種病毒入侵，保障國人的健康安全。

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針對目前Delta變異株在世界各國快速的傳播，港區也加強入境人員的監測計畫；林右昌表示，疫情爆發以來，身為台灣重要商港的基隆，每天都有來自世界各國的商船，若沒有確實落實邊境的防疫管理，將會成為很大的破口；但目前為止基隆港守得很好，要特感謝所有站在第一線邊境管理的港埠防疫人員。

林右昌叮囑，必須落實進出港區、登離船人員的造冊，並確實進行相關檢疫措施；港區各機關與業者間必須隨時保持橫向聯繫，落實防疫指引，以高規格的措施，及最嚴謹的態度因應，像是外國籍船員萬一有疫情時通報處理，及引水人員、舷邊補給作業的防疫作為等等。

林右昌說，主要是想要瞭解客輪及貨輪人員進出的管制作為，也看到相關單位的通力合作，落實港區防疫工作，但大家還是要提高警覺，尤其現在Delta病毒的肆虐，邊境管制尤要特別注意；此外，將會向中央反映，希望儘快提高港埠作業人員第2劑疫苗的施打率，為港埠作業人員建構更好的防護力。

針對高雄港船員的染疫事件，航港局主任秘書余建勳指出，目前已建立完善的作業流程，除高雄港外，包括基隆在內的各港口都會落實SOP並提高警覺，與港務公司、市政府及中央CDC通力合作，落實各項防疫指引，杜絕病毒入侵。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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