視察港區防疫作為　林右昌：水路國門嚴防Delta入侵

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林右昌叮囑，必須落實進出港區、登離船人員的造冊，並確實進行相關檢疫措施；港區各機關與業者間必須隨時保持橫向聯繫，落實防疫指引，以高規格的措施，及最嚴謹的態度因應，像是外國籍船員萬一有疫情時通報處理，及引水人員、舷邊補給作業的防疫作為等等。
林右昌說，主要是想要瞭解客輪及貨輪人員進出的管制作為，也看到相關單位的通力合作，落實港區防疫工作，但大家還是要提高警覺，尤其現在Delta病毒的肆虐，邊境管制尤要特別注意；此外，將會向中央反映，希望儘快提高港埠作業人員第2劑疫苗的施打率，為港埠作業人員建構更好的防護力。
針對高雄港船員的染疫事件，航港局主任秘書余建勳指出，目前已建立完善的作業流程，除高雄港外，包括基隆在內的各港口都會落實SOP並提高警覺，與港務公司、市政府及中央CDC通力合作，落實各項防疫指引，杜絕病毒入侵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。