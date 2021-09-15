他接種後影響性功能慘被退婚？女星怕了不敢打疫苗

全球疫情依舊持續延燒，打疫苗成為目前最重要的議題，近來38歲的美國饒舌歌手妮琪米娜（Nicki Minaj），在社群媒體上透露還沒接種疫苗，原因是表弟的朋友在注射後出現性功能障礙，讓她猶豫是否要施打疫苗。

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妮琪米娜在推特上發文提到，表弟不打算接種疫苗，因為他的男性朋友在接種完疫苗後，性器官竟然腫大，還出現性功能障礙，「他本來要結婚了，但女方因為這樣就決定取消婚禮。」此發文隨即引起討論，還登上了媒體版面，妮琪米娜得知發文引起關注後，幽默回應：「我表弟傳訊息給我，要我回電，你們這些白痴，如果他看到新聞，都是你們的錯，這應該是個祕密！如果有任何人問起，都別說是從我這裡聽到的，好嗎？」

對於是否接種疫苗一事，妮琪米娜也在社群媒體上呼籲，應該要自行評估後決定，如果國家規定人民需要接種疫苗才能工作，她也認為應該去接種，而她剛生完小孩還在哺乳期，還在思考要不要打疫苗，但未來可能會為了巡演而施打疫苗。而

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▲妮琪米娜表弟的朋友，打完疫苗後竟出現性功能障礙。（圖／翻攝妮琪米娜推特）

▲妮琪米娜幽默發文表示，不要說是她把表弟朋友出現性功能障礙一事說出去。（圖／翻攝妮琪米娜推特）

此外，指揮中心呼籲，接種疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。