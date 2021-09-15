五倍券7張加碼券怎麼抽？唐鳳教撇步 每人最多可拿4加1
五倍券官網今（15）日上線，9月22日起即開放個人綁定，不過除了人人都有的5倍券，各部會也推出各種加碼券，除了前400萬名登記的民眾可獲得好食券外，其他還有7種券，行政院政委唐鳳今日記者會上表示，10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券，也就是說除了五倍券外，民眾可獲得最多4種加碼券外加好食券。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-15 18:04:23｜2021-09-15 18:17:32
行政院下轄8部會共推出8種不同的加碼券，除了由台塑集團贊助總計400萬份不用抽籤「先搶先贏」的好食券外，民眾只須綁定數位五倍券即可拿，其他包括藝Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券都須登記抽籤。
唐鳳表示，活動期間為10月8日起，每周五晚間11點59分截止加碼券登記，而周六00:00以後登記者，將參加下一周抽籤，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券最多中籤1次。
五倍券官網指出，在活動期間每天早上10點半抽籤的中籤名單，會在當天下午5點公告並發送中籤簡訊，下午3點半抽籤的中籤名單，會在隔天早上8點半公告並發送中籤簡訊。各部會7種加碼券計778萬份提供抽籤，另外加上好食券400萬名、農遊券58萬份於第二階段另行抽籤發放，共有1236萬份加碼券。
唐鳳解釋，因為只抽四周，因此大家都是最多只能抽4種，最佳策略就是勾選4種你最想要的，如果全部都勾，但有你比較不想中的結果抽中，會排擠掉一次機會，「因此從博弈理論來講，如果7種都想要就都勾，如果只有4、5種比較想要，那都勾喜歡的，中籤機率高一點。」