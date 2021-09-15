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金鐘準視后祕婚！情牽6年導演尪「我是人妻了」

▲《女孩上場》高倩怡（左起）、蔡嘉茵、導演吳宗叡入圍金鐘5項大獎。（圖／客台）
▲《女孩上場》高倩怡（左起）、蔡嘉茵、導演吳宗叡入圍金鐘5項大獎。（圖／客台）

記者羅凌筠/台北報導

2021-09-15 21:00:00

客家電視台《女孩上場》入圍第56屆金鐘獎5大獎，準視后蔡嘉茵、新人5強高倩怡今（15日）與導演吳宗叡出席媒體茶敘，蔡嘉茵公開升格人妻的好消息，她與交往6年的導演樊宗錡在去年11月17日登記結婚，蔡嘉茵笑說：「我是合法人妻了，登記那天下午去拍墓園的戲，現實生活中也真的一腳踏進愛情的墳墓，心情悲喜交加。」

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▲蔡嘉茵登記結婚升格準人妻。（圖／客台）
▲蔡嘉茵登記結婚升格準人妻。（圖／客台）
蔡嘉茵表示還沒研究最佳女主角的其他對手，不過自己覺得孫淑媚應該會拿獎，因為劇中的挑戰比較大，再加上鍾欣凌獲獎3次，評審可能會對她比較嚴苛一點。蔡嘉茵笑說自己只是打打球而已，相較於其他入圍者沒有這麼困難，希望評審能看中戲劇裡追尋夢想的拚勁。

高倩怡爸爸是中信兄弟董事長高英傑，出身運動世家的她反而對藝術有興趣，以榜首之姿考進北藝大電影系，姜典、盧以恩都是學弟妹，在得知入圍之後，爸爸提醒她的第一件事情竟然是不要坐摩托車，怕發生什麼危險毀了金鐘紅毯夜。問到想要帶什麼吉祥物參加金鐘獎？高倩怡表示最想要帶2隻寵物青蛙一起走紅毯，最後被大家提醒不能帶活體才作罷。

▲高倩怡完全展現獨樹一格的女孩魅力。（圖／客台）
▲高倩怡完全展現獨樹一格的女孩魅力。（圖／客台）
導演吳宗叡表示，本來以為入圍戲劇節目獎大家可以一起走紅毯，但沒想到因為疫情關係導致其他演員都無法共襄盛舉、分享喜悅，是他覺得最可惜的地方。蔡嘉茵表示，得不得獎是其次，很希望社會大眾能透過這齣戲看到女籃、關心女籃，而本劇製作人陳南宏也透露，目前在規劃《女孩上場》第二季，蔡嘉茵聽到立刻開心大叫：「太好了，希望我可以繼續演教練。」導演吳宗叡也表示，《女孩上場》播出後也引起不少籃球圈的迴響，甚至有球隊本來要解散了，看了戲劇後被激勵，決定再撐下去拚拚看。

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