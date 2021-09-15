COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情微趨緩　中秋連假首日國道壅塞路段、時段一次看

▲本土疫情微趨緩，週末將迎來中秋4天連假，交通部預估國道將湧現返鄉車潮。（圖／NOWnews資料照片）
▲本土疫情微趨緩，週末將迎來中秋4天連假，交通部預估國道將湧現返鄉車潮。（圖／NOWnews資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-15 18:15:30｜2021-09-15 18:17:45

週六即將迎來中秋節連續假期，交通部公路總局今（15）日表示，預估週五下午開始到週六，省道主要幹道將湧現返鄉及出遊的中長途車潮，其中有4路段將特別壅塞，分別為蘇花改蘇澳往花蓮、南迴公路往台東、台1線及台26線自水底寮往墾丁以及西部地區台61線鳳鼻香山及竹南路段。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年中秋4天連假為18日至21日，受到本土疫情在近2個月稍有趨緩，交通部公路總局在觀察各大風景區自110年7月底疫情降級二級管制後開始湧現出遊人潮，車流量也逐週上升，包括南投日月潭及清境、東部花東地區、南部墾丁等地區等，預估本次假期亦將出現出遊人潮。

公路總局預估，本週五下午開始至週六連續假期第1天，省道主要幹道將湧現返鄉及出遊的中長途車潮，建議民眾可在2時至15時避開蘇花改蘇澳往花蓮的路段；9時到13時避開南迴公路往台東路段；11時到15時避開台1線及台26線自水底寮往墾丁南下路段；8時到14時避開西部地區台61線鳳鼻香山及竹南路段南下路段。

此外，公路總局也表示，預估連續假期第1至3天上午時段皆會有車多壅塞情形，要特別注意連接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段、台74線大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道等；另外隨著疫情管制降級，重要觀光風景地區鄰近路段（如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等）預估連續假期第2至3日有車多甚至壅塞情形發生。

公路總局指出，基於疫情考量，避免群聚及跨區傳染的風險，建議民眾減少長途移動，如有返鄉需求，可搭乘公共運輸，公路總局已督導各客運業者於場站、候車地點或高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員健康安全。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀