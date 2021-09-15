疫情微趨緩　中秋連假首日國道壅塞路段、時段一次看

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公路總局預估，本週五下午開始至週六連續假期第1天，省道主要幹道將湧現返鄉及出遊的中長途車潮，建議民眾可在2時至15時避開蘇花改蘇澳往花蓮的路段；9時到13時避開南迴公路往台東路段；11時到15時避開台1線及台26線自水底寮往墾丁南下路段；8時到14時避開西部地區台61線鳳鼻香山及竹南路段南下路段。
此外，公路總局也表示，預估連續假期第1至3天上午時段皆會有車多壅塞情形，要特別注意連接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段、台74線大里二~霧峰路段、台86線關廟交流道等；另外隨著疫情管制降級，重要觀光風景地區鄰近路段（如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等）預估連續假期第2至3日有車多甚至壅塞情形發生。
公路總局指出，基於疫情考量，避免群聚及跨區傳染的風險，建議民眾減少長途移動，如有返鄉需求，可搭乘公共運輸，公路總局已督導各客運業者於場站、候車地點或高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員健康安全。