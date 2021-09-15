特企／前進「大北區」大台北增值巨輪全面啟動！

當您眼光還停留在台北市東西區軸線翻轉，一個蓄勢待發的大北區計畫，早已超前部署，掌控全台科技新動能、經濟新引擎！政府企業強強聯手，為大北區增添國際級都會風采，屆時大北區將成為台北市重磅建設雲集之地，增值潛力無窮，可以說大台北未來20年的發展倍漲能量，就在大北區！而且就從現在2021年全面啟動！





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大北區全面帶動地產增值巨輪引擎！





翻開台北市地圖，以士林為核心的大北區計畫，正如火如荼啟動中，這裡將是台北市未來願景重點發展區域！台北科技走廊串連起南港生技聚落計畫、大內科2.0計畫、北投士林科技園區、生態社子島計畫與及圓山新創聚落…等，即將帶動整體產業全面升級轉型，成為台北市下一波經濟發展引擎！這幾年來，台灣的科技產業及人才，一直在國際間扮演關鍵角色，北投士林科技園區第1期各項公共工程已於109年3月完工，透過生技醫療、智慧科技等相關產業進駐帶動發展，已然成為大北區新門戶，延續台北科技走廊能量，與南軟和內科園區產業間相互支援與延伸，發揮產值更大效益，全面主導大台北未來黃金20年！





大北區重磅建設話題多，區域發展潛力無窮！





台北市政府啟動士林再生計畫，從公辦都更帶動周邊更新，交通串連科教、藝文、觀光景點，規劃水綠資源，士林創意基地，創造士林生活願景，其中佔地1.2萬坪的士林紙廠文創園區計劃，也在今年確定整體規劃方向，預計將打造成為下一個松菸與華山藝文特區，成為北區新地景；以及台北市唯一的兩河文明生態社子島，將以「親水綠軸」貫穿全島，發展與水共生的「居住、就業、休閒」永續發展模式，生態社子島的公園綠地面積比例將近台北市的五倍之多，展現明日新世界，國際新視野。





三重重陽重劃區共榮大北區，身價一級暴漲！





全面局勢的大改變即將發生，你要看得到！與大北區發展血脈相連的三重，最關鍵的位置當屬現在的重陽重劃區，經過15年建設發展，你會發現這裡不只是有著”新大直灣岸”美譽的成熟生活圈，更是屬於大北區未來不可一世的增值地段範圍內！當長虹、國建、華固、樺輝、遠雄…等知名建商紛紛獵地插旗北投士林科技園區，北士科2021年第三第四季推案價格來到110～150萬/坪時，緊鄰大北區、北投士林科技園區的三重重陽重劃區，身價即刻翻漲，未來上看70～80萬/坪！





盤點雙北所有水岸重劃區，大直重劃區第一排早已站上200萬/坪、板橋江翠北側來到65萬/坪、中和左岸來到75萬/坪....相形之下，同樣台北市大北區一橋之隔的三重重陽重劃區，5字頭房價加上大台北未來重頭戲就在大北區的獨家優勢，這裡相對CP值更高，價格區間帶會以倍數漲幅跳躍，讓你增值實際有感！





一橋之隔迎接大北區最強增值潮！





挾著商圈公園學校機能到位、捷運北環段規劃站點Y22站、新北第一圈三大動能，讓重陽重劃區房市交易向來熱絡，如今更因大北區建設啟動，過一座重陽橋就是士林，價格立刻翻兩倍，吸引台北客跨河而來，區內以家樂福、星巴克為中心點，享有大山公園、集智公園、集賢環保公園、淡水河畔公園豐富綠地，還有加州森林國際幼兒園、五華國小、碧華國中、新北高中各級學區齊備，棋盤式的道路規劃，新穎市容環境住宅氛圍佳，三重重陽重劃區增值預計不可擋。



