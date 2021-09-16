小鬼離開1年！粉絲從沒忘記他　淚喊：有空回來地球

藝人小鬼（黃鴻升）去年9 月16日因病離世，留給親友們無限思念。今（16）日是小鬼離世滿一周年的日子，在去年的追思會上，許多圈內好友都親自到場悼念，而近來也有不少粉絲，紛紛湧入小鬼的社群平台，道出心中的思念，看來小鬼生前不僅在演藝界擁有好人緣、良好的形象，在其他人心中，也是個零負評、親民且開朗的大男孩。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-16 11:00:00
年僅36歲的小鬼走得突然，他在觀眾前是個活潑、外向的主持人，在工作人員眼裡是個認真、努力的藝人，在親友心中，也是個溫暖又貼心的好哥兒們，雖然社群平台上鮮少更新動態，不過依舊有不少粉絲，會到貼文下方的留言區吐露思念：「一年了，在你的星球上還好嗎？記得金鐘獎要回來領獎」、「真的還是想念你，一直覺得你沒有真正離開過，不過就是少了點真實感，依然想念」、「有空回來地球上看一看 」、「想你的時候，我就會看看你的錄影，聽聽你的歌曲」，另外，小鬼在IG上的粉絲依舊有112萬人，臉書也還有128萬人在追蹤，可見儘管小鬼已經離開，大家仍十分不捨，從來都沒有忘記過他小鬼。
小鬼的追思會「地球上最浪漫的演唱會」於去年10月6日圓滿落幕，當天由吳宗憲、KID攜手主持，小鬼在圈內的好友，包括與他合唱遺作《扛得住》的柯有倫、竇智孔，女友峮峮，還有鬼鬼、許瑋甯、林凡、坤達和楊丞琳等人，都一起穿上印有外星人圖案的衣服，接連上台分享小鬼私下不同的面貌與人生故事。另外，當天也有發放號碼牌，開放粉絲到場追思，現場不僅湧進大量人潮，還有人前一晚就排隊卡位，只為了能陪伴小鬼走最後一程。