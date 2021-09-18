白家綺抱怨吳東諺天天灌啤酒　意外抖出「房事祕密」

聽媽媽的話

吳東諺天天小酌，更意外抖出2人的「房事頻率」。

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白家綺爆料吳東諺天天小酌，就算工作回家已經凌晨，隔天一早也有工作，仍會抓緊時間喝個3、4瓶，連哄完小孩準備要入睡，都還要「彈」起來喝。吳東諺解釋是想要犒賞一整天的辛勞，白家綺氣得質問：「所以你現在是每天都要？」主持人小禎一聽買上歪樓，認為白家綺暗指房事，要她別隨便省略字句，白家綺也不吝嗇地加碼爆料：「現在是他每天都要，我不想耶！」

身為4寶媽的白家綺自認是「育兒老手」，常常不放心老公自己帶小孩，但吳東諺認為是老婆瞎操心且不信任他。白家綺立刻舉證反駁，透露自己在教訓兒子時，吳東諺只要看到兒子被罵，就會用溺愛的口吻大呼：「斗宅好可愛喔！」不僅讓她威嚴全失，兒子更是完全爬到老公頭上。

▲白家綺自認是育兒老手。（圖／年代提供）

還有一次吳東諺唱晚安曲哄「斗宅」入睡，兒子因為精神好不想睡，瘋狂點歌，吳東諺對兒子說：「好喔，這是最後一首了喔！」沒想到白家綺再打開房門，父子倆還在唱歌，且已凌晨2點了，讓她火大至極。來賓哈孝遠聽完忍不住問吳東諺：「你是不是在圓自己的歌手夢啊？」

▲吳東諺天天喝啤酒的習慣讓白家綺頗有微詞。（圖／年代提供）

吳東諺天天喝啤酒的習慣也讓白家綺頗有微詞，夫妻倆雖生活習慣大不同，但都會為彼此讓步，互相體諒包容，因此婚姻越來越甜蜜。吳東諺、白家綺近日也攜手合作電影《影子背後》，白家綺吃醋老公在戲裡和別的女演員有吻戲，哈孝遠卻羨慕不已，轉頭對吳東諺說：「你好爽喔，可以正大光明在老婆面前親別人！」