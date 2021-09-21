《想見你》前進首爾電視節　許光漢想演韓版黃雨萱

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許光漢憑藉《想見你》的精湛演技，在韓國獲封「網路男友」的稱號，他謙虛表示不敢當，被問到翻拍成韓版有沒有想客串的角色？許光漢現場學起劇中小雨萱：「大哥哥你不可以忘記我喔。」逗樂眾人。施柏宇則最想透過任何一個角色去探知：「陳韻如到底喜不喜歡莫俊傑？」座談會上還播放了經典片段，不禁讓許光漢回想起印象最深刻的一幕是，「李子維回到雨中看著那把傘，好像有一個什麼，但這一切又沒有發生過，每次看到這一幕心裡都會覺得很酸，可能也是我對李子維這個角色的遺憾，他們經歷的一切都沒有了。」3位主演中年紀最小的「忙內」施柏宇，深情守護的角色形象深植人心，談及有沒有即興發揮的戲，他分享：「因為莫俊傑的右耳聽不見，在演出時，我總會站在柯佳嬿、許光漢他們的右後方，表示用左耳聽他們說話。」
這次首爾國際電視節透過由購買《想見你》韓國電視劇、電影翻拍權的製作公司LIAN Contents與npio Entertainment兩家公司，跨海邀請主創團隊與兩位演員一同分享暢談台版《想見你》從前期演員選角，到拍攝完畢至今近兩年的「想見你現象」，不論從戲劇本身到周邊效應，主創團隊全都毫無保留地與韓方分享，而目前韓國粉絲都在期待韓版的李子維、黃雨萱、莫俊傑，將會由哪些韓星來擔綱演出？對此，編劇簡奇峯、林欣慧也分享了當初在選角時，從許光漢及施柏宇身上，發現到他們與劇中角色不謀而合的「眼神」特質。
編劇簡奇峯表示，三鳳製作選角向來不在意演員的知名度，而是適不適合這個角色，這部戲的成功，也要歸功黃天仁導演很會拍出演員的「眼神」，「在寫劇本時，我們給李子維象徵的符號是『太陽』，許光漢的眼神很刺眼，像陽光一樣；莫俊傑象徵的符號是『月亮』，施柏宇的眼神就像映照太陽的光，有著溫和的存在感，第一次見到他，就深深被他的眼睛所吸引。」製作人麻怡婷也補充，當初因為在等許光漢的檔期而延後開拍，第一次擔綱主演的施柏宇，演技雖然生澀卻非常努力，導演黃天仁更趁著等待的時間，親自帶著他排戲、幫他上表演課，讓一旁的施柏宇頻頻點頭，心懷感謝。