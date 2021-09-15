A11「一蘭拉麵」涉桃勤確診者足跡！停業3天、17員工採檢
今（15）日國內新增1名本土個案，為桃勤公司機艙清潔人員，列案號16213，其足跡遍及桃園以及雙北市，台北市衛生局稍早表示，確診者足跡曾到訪過新光三越台北信義新天地A11的一蘭拉麵用餐，因此通知業者停業3天進行清消，並安排17名員工採檢。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-15 19:40:51｜2021-09-15 19:41:19
指揮中心今日公布國內新增1名本土確診個案，為20多歲女性，桃勤公司機艙清消人員，因為桃勤公司每周會安排採檢，她因為工作關係採檢確診，目前CT值14，已匡列45人隔離，陳時中也表示，該名個案初步基因定序結果為感染Delta變異株，並有打過一劑的AZ疫苗。
台北市衛生局指出，這名個案由於工作關係，足跡遍佈台北市與新北市，經調閱實聯制後，確認個案在發病日前3天曾到新光三越A11的一蘭拉麵用餐，便在第一時間通知業者，業者也趕緊進行停業3天以及消毒的程序，即日起至18日將暫時停止營業，並安排所有出勤共17名員工進行PCR檢測。
台北市副市長黃珊珊則表示，目前該館已經停業進行消毒，並依規定閉店3天，29日前都必須停止內用，只提供外帶。至於與確診者同時段用餐的民眾共有50位，北市已發送細胞簡訊通知，也將協助有意願的顧客安排採檢。
另根據桃園市政府公佈足跡，該名個案曾在13日到過全聯龜山文化店以及家樂福超市桃園文德二店，提醒曾在前後時段到過該公共場域者，在28日前進行自我健康監測，若有出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、嗅味覺異常等情形，請盡快進行採檢與通報，並避免搭乘大眾交通運輸工具。