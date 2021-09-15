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趙正平身體亮紅燈！直播緊急暫停　檢查8小時才出院

▲趙正平身體出狀況，去醫院進行長達8小時的檢查。（圖／翻攝趙正平臉書）
▲趙正平身體出狀況，去醫院進行長達8小時的檢查。（圖／翻攝趙正平臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-15 21:04:23｜2021-09-15 21:05:24

藝人趙正平於今（15）日下午在社群媒體曬出醫院手圈，並發文透露直播暫停，讓外界非常擔心他的身體狀況，而在稍早他終於再度更新近況，向外界報平安。

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趙正平先是在下午發文：「天有不測風雲，人有旦夕禍福，真的太對不起今晚的直播廠商！還有今、明兩天錄影的製作單位，真的抱歉，非常抱歉！」並附上醫院手圈的照片，讓許多網友都很擔心他的身體狀況，而他稍早則是在臉書上向擔心他的粉絲報平安，感謝醫護人員的辛勤的照顧與各項檢查，也謝謝外界的關心。

▲趙正平身體出狀況，因此取消直播與今、明兩天的錄影。（圖／翻攝趙正平臉書）
▲趙正平身體出狀況，因此取消直播與今、明兩天的錄影。（圖／翻攝趙正平臉書）
趙正平透露，是從中午12點半進行長達8小時的身體檢查，終於在檢查完後能順利出院回家，只是下周要回診讓醫生追蹤，「我要回家休息睡覺，真的有累到了，不想再說什麼啦，謝謝大家關心！」網友看到貼文後，紛紛留言要趙正平注意身體、好好休息。

▲趙正平身體出狀況，因此取消直播與今、明兩天的錄影。（圖／翻攝趙正平臉書）
▲趙正平發文報平安。（圖／翻攝趙正平臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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