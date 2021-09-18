NBA／在活塞數據大爆發　Grant可能將成市場搶手目標

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上賽季結束後，Grant也在年度進步獎的爭奪中排名第二，外界對於他的表現也多有認可。他雖然不會是一支球隊的前兩號人物，但若願意到一支強隊中去擔任鋒線要角，能力絕對是足夠的。
Grant現在最大的問題時自己進攻創造機會的能力相對於其他球星來說較弱，而到強隊之中，將可以減輕他在這方面的壓力，同時他也可以在防守端展現更多才華。
目前在許多球隊中，都欠缺小球內線的角色，Grant可以投三分線，在內線有人支援時，也能稍微扛一下五號位，位置的靈活性是他最大的優點。
Grant之前簽下了3年6000萬美元的合約，對於許多球隊來說，這是不小的負擔。但上賽季的快艇、公鹿等隊已經證明，要在季後賽走得更遠，那就要打造一支在關鍵時刻敢於拿出來使用得小球陣容，而Grant在這種體系中如魚得水，是現有可被交易的人選中最出色的幾人。
根據《The Athletic》的活塞跟隊記者James Edwards III報導，在過去這一年，曾有多支冠軍級的球隊，向活塞詢問Grant，雖然沒有出手，但也看得出他確實是有吸引力的。
活塞目前已經處於重建當中，目前球團承擔的「死錢」很多，薪資壓力其實不小。而且為了得到未來重建籌碼，他們應該也樂於拍賣Grant，就看有沒有球隊願意趁此時豪賭一把了。