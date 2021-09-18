NBA／在活塞數據大爆發　Grant可能將成市場搶手目標

在球員市場上所剩人才不多的情況下，底特律活塞前鋒Jerami Grant可能將會成為列強們爭奪的重要拼圖。這位年輕好手在上賽季數據大爆發，從而吸引了不少球隊的目光。

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去年夏天Grant毅然決然地離開了丹佛金塊，選擇先簽後換前往活塞，當時許多人不解這個決定，但他在這裡得到了更多發展機會，場均可以得到22.3分4.6籃板2.8助攻1.1阻攻。雖然效率欠佳，但證明自己可以在攻防兩端都扛起責任。

上賽季結束後，Grant也在年度進步獎的爭奪中排名第二，外界對於他的表現也多有認可。他雖然不會是一支球隊的前兩號人物，但若願意到一支強隊中去擔任鋒線要角，能力絕對是足夠的。

Grant現在最大的問題時自己進攻創造機會的能力相對於其他球星來說較弱，而到強隊之中，將可以減輕他在這方面的壓力，同時他也可以在防守端展現更多才華。

目前在許多球隊中，都欠缺小球內線的角色，Grant可以投三分線，在內線有人支援時，也能稍微扛一下五號位，位置的靈活性是他最大的優點。

Grant之前簽下了3年6000萬美元的合約，對於許多球隊來說，這是不小的負擔。但上賽季的快艇、公鹿等隊已經證明，要在季後賽走得更遠，那就要打造一支在關鍵時刻敢於拿出來使用得小球陣容，而Grant在這種體系中如魚得水，是現有可被交易的人選中最出色的幾人。

活塞目前已經處於重建當中，目前球團承擔的「死錢」很多，薪資壓力其實不小。而且為了得到未來重建籌碼，他們應該也樂於拍賣Grant，就看有沒有球隊願意趁此時豪賭一把了。