五倍券怎放大？綁定信用卡最高升級十倍券　但得盡早登錄

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雖然今年五倍券，多家銀行強打綁定信用卡回饋五倍券變十倍券，但Money101觀察今年五倍券的回饋機制相對更複雜，須完成多項任務才能拿到回饋，且都有名額限制。
以台新銀行來說，須符合去年曾綁定台新信用卡領取三倍券、今年首次綁定，或首次申辦台新信用卡的客戶可享加碼回饋。以去年綁定台新三倍券的客戶來說，今年五倍券再綁定台新信用卡，在10月底前消費滿5000元，前1萬名完成五倍券折抵者才贈100元刷卡金，如果是新戶申辦台新卡，且10月底前消費滿5000元完成五倍券折抵，前1萬名核卡者則才拿得到800元刷卡金。
如果再參加早鳥方案，前1萬名完成五倍券折抵者，再贈200元刷卡金，成功綁定親友並歸戶台新信用卡，10月底前共同綁定戶及本人，消費金額均達5千元，前1萬名完成振興五倍券折抵者，加碼贈最高1000元刷卡金，再加上自10月8日政府開放消費起至11月30日止，刷台新Visa信用卡，單月滿3萬元的2%回饋、每人回饋上限3000元，舊戶拿到刷卡金合計9300元，新戶則拿到10000元刷卡金，即五倍券變十倍券。
中信銀行也打出綁定信用卡振興五倍券變10倍券，只是要抽獎或是限新戶，至10月底中信卡友成功綁定振興五倍券，即可參加5000元刷卡金抽獎活動，但只有1000個名額，另有結合中信卡刷卡優惠，刷LINE Pay卡最高回饋15%的LINE POINTS，英雄聯盟卡於五大通路及指定電商最高10%現金回饋，而新戶在12月底前申辦LINE Pay卡，消費滿額可獲得500點的LINE POINTS，JCB卡再加贈100元刷卡金，共計價值600元消費回饋，若新戶申辦英雄聯盟卡，消費滿額可獲得500元刷卡金。
至於台北富邦銀行強調不用抽獎、不限卡別、不設任何新舊戶和使用限制，早鳥綁定並依政府規定消費滿5,000元，每綁定1人即可獲得500元刷卡金，共同綁定5人合計可獲得2500元刷卡金，若與卡片原本權益合計，則可拿到最高價值3250元回饋，但早鳥名額只有2萬名。如果沒搶到早鳥方案，北富銀另提供8萬個名額，每綁定1人可獲得250元刷卡金，共同綁定5人可合計獲得1250元刷卡金，一樣能享受好康。
國泰世華銀行則有早鳥活動及綁卡大禮包，早鳥活動是在9月21日成功登錄「振興券首選國泰世華卡」活動且於指定期間內完成數位振興券綁定，即可抽2000點小樹點(信用卡)，價值2000元，但也只有1000個名額。綁卡大禮包則是10月31日前完成數位振興券綁定，即可獲得3C、健身、旅遊等價值逾3000元大禮包及指定星級飯店住宿升等禮遇，優惠將於卡友完成數位綁定後一周內，以票券形式匯入卡友的國泰優惠APP票券夾中。
玉山銀行也有早鳥綁卡方案，在2021年9月26日前綁定至信用卡，享加碼早鳥禮「7-ELEVEN現金抵用券300元」，除個人綁定享優惠外，每增加1位共同綁定者，可額外獲得「7-ELEVEN現金抵用券300元」，合計最高回饋1500元，而刷卡消費除可享有原卡片回饋外，數位券再享1%現金回饋，且每增加1位共同綁定者額外加碼1%、增加2位共同綁定者額外加碼2%，依此類推，最高享5%回饋，最高享1250元回饋。
另玉山針對新戶，11月底前辦Pi卡、Only卡、U Bear卡首刷禮加碼500元(最高享1000元回饋)，如為數位存款帳戶新戶並完成個人數位券綁定玉山卡(限新開立玉山台外幣數位帳戶成功者)，再加贈「7-ELEVEN現金抵用券250元」，搭配早鳥禮與共同綁定活動最高享4000元回饋。
永豐銀行也於9月22日開放限量1萬名永豐卡友進行綁定與登錄，並於10月10日起再提供限量1千名新戶綁定永豐卡消費振興券優惠；自今年10月8日振興券正式開始使用起算，卡友於今年12月31日前在符合振興券消費的永豐銀行特店刷卡分期交易，可獲得早鳥優惠加碼10%豐城購物金，每卡戶最高500元，後續可至豐城導購平台連結200多家網路商家消費使用。
此外，綁定永豐信用卡消費振興券，還可再享各卡別的指定通路加碼回饋，若是新戶申辦指定永豐卡，核卡後30天內綁定6大行動支付，刷3筆不限金額或一般刷卡消費3筆各滿599元，可再獲豐城購物金500元。以新戶申辦永豐SPORT卡為例，包括早鳥優惠回饋10%、通路加碼最高回饋8%以及新戶首刷禮10%回饋，總計最高回饋28%。
花旗卡友綁定五倍券，除享100元7-11商品卡，揪團共同綁定，依綁定人數每消費2萬元，即享300元禮券回饋，最高可享2200元優惠。同時可再疊加花旗現金回饋Plus卡基本權益2%及各消費通路加碼回饋，例如即將到來的百貨周年慶及網購雙11等，最高可享5200元回饋。
新光銀行則提供前5000名完成共同綁定的卡友享加碼250元回饋，數位申辦新卡戶最高享2050元回饋，其中新光銀行寰宇現金回饋卡新卡戶加碼回饋於Apple pay、LINE pay兩大行動支付，配合振興五倍券政策新戶再釋出利多加碼最高24%回饋，加上首刷禮300元刷卡金相當6%回饋，提供數位申辦的新卡戶最高回饋2050元，相當41%回饋。
滙豐銀行則在網站完成信用卡綁定數位5倍券，新申辦現金回饋御璽卡，且至明年6月底期間單月消費總額超過5000元以上的國內消費加碼1%共2.22% (每月回饋上限1千元)，加碼回饋累積最高1萬元；新申辦「滙豐匯鑽卡」，除了享有首刷禮500元以外，綁定Line Pay/街口/Momo/Pchome，從網路購物到夜市消費筆筆消費皆享3%回饋，搭配「運籌理財ONE能戶」達門檻即享6%回饋，每月回饋上限10萬元。
另前2萬名新戶或既有所有滙豐卡友綁定五倍券即享早鳥3大好禮，包括今年11月底前消費達5000元即享一般消費額外加碼0.5%刷卡金，上限25元10月8日至11月30日在商店進行消費分期達5000元，除享零利率分期優惠外再額外回饋2%刷卡金，上限500元；於12月31日前來電申請刷卡分期或帳單分期再享分期優惠利率5.88%及2%刷卡金回饋，上限200元。
華南銀行則是綁定華南銀行信用卡最高享500元回饋，共同綁定每戶加碼200元及新戶綁定再加碼300元回饋。第一銀行也推出信用卡「振興有禮綁定送300元 」，但限量5萬名，且指定卡片加碼200元，亦限量1萬名。另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎5千元刷卡金，限量50名，最高有機會狂領1萬2350元。
合庫銀行則綁定實體信用卡刷滿5000元，除領取政府補助5000元外，合庫再加碼送500元，但限量1.5萬名，刷滿8000元，再多送200元，名額也只有5千名，而共同綁定的另外4個人各刷滿5000及8000元也納入回饋，最高多送3500元。台灣企銀則旦9月22日起至官網以該行信用卡數位綁定五倍券消費滿5000元，即可獲得台灣企銀加碼回饋金300元，限量1萬名。
星展銀行則是將回饋分為四重，包含全卡別綁定數位振興五倍券最高回饋500元、信用卡分期消費滿2萬5000元再享1000元回饋、指定五大通路刷卡消費，最高回饋1500元以及新戶申辦「星展eco永續卡」享2000元刷卡金回饋。聯邦銀行卡友只要早鳥綁定五倍券，即可獲得1000元刷卡金回饋，個人綁定和共同綁定都可再獲得100元刷卡金。
此外，聯邦銀行也針對新戶申辦賴點卡核卡30日內刷滿888元，LINE POINTS贈300點，疊加早鳥活動最高可得1300元；新戶申辦綠卡核卡30日內刷滿1,288元，贈500元刷卡金且使用行動支付消費再加碼100元刷卡金，疊加早鳥活動最高可得1,600元。
除了祭出現金回饋外，銀行也推出抽獎活動及贈送實體禮品，增加回饋內容的豐富度，像是兆豐銀行持任一信用卡綁定數位振興券，除可獲得政府提供的5000元，還可抽全額返現超值好禮，最大獎為5000元刷卡金，總計將抽出100位幸運卡友，5倍券直接飆高變10倍券，綁定完成則直接獲贈「台灣吧證件套」，新戶辦卡刷滿額再拿市價3980元的「台灣吧20吋行李箱」首刷禮，若幸運抽中頭獎5千元全額返現振興金，總價值將高達1萬4280元，超級划算。
元大銀行除了信用卡綁定優惠外，使用元大鑽金數位存款帳戶綁定，可獲得「iPhone 13」抽獎資格；第一銀行則是推出「分期抽抽樂」活動，綁定任一張第一銀行信用卡，刷任一張第一銀行信用卡，單筆分期達3000元即可抽獎，最大獎為5000元刷卡金。
雖然振興券信用卡綁定回饋機制看似複雜，不過，Money101認為想要拿到五倍券高額回饋也不難，除了必須先在銀行、行動支付、電子票證等官網「綁定」後消費外，大部分回饋都有名額限制，建議儘早登錄，不僅不會錯失機會，還可以拿到早鳥優惠。