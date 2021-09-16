歐盟推動全球門戶計劃　視為抗衡中國一帶一路

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她表示，歐洲要成為更活躍的全球參與者，需重新設計與連接全球的模式，指歐洲擅長為建設道路融資，「但要歐洲為位於中國的礦區與中國投資拿下的港口之間修建一條完美的道路，這是沒有意義的」。
范德賴恩指出，當涉及到基礎建設投資時，歐洲必須更聰明，宣布歐盟將推出「全球門戶」計劃（Global Gateway），目標是與全球建立合作關係，投資優質的基礎設施，進而連接全球的商品、人員和服務。
她強調，歐盟要將「全球門戶」計劃打造成信賴品牌，為合作夥伴提供具有透明度和良好治理的投資計劃，「我們希望與合作夥伴建立聯繫而不是依賴關係」。
中國提出一帶一路倡議（BRI），透過國營銀行大量融資，再由中國企業協助各國建設或拿下各國港口、鐵路等大型基建計畫，讓投資國依賴而獲取政治影響力，進而影響歐盟成員國一致立場，歐盟內部早有共識需提出應對方案，因此今天范德賴恩宣布的「全球門戶」計畫，被視為是抗衡中國「一帶一路」倡議。
而歐盟「全球門戶」計畫首要實施區域在非洲，范德賴恩表示將優先討論與非洲的連結計劃。
此外，范德賴恩今天也宣布將推動歐盟對強迫勞動下製成的產品實施進口禁令，她雖然未直接點名中國，但國際批評中國侵害新疆維吾爾族人權，並強迫勞動。
范德賴恩表示，國際貿易絕不能以犧牲人民尊嚴及自由為代價，估計當前有2500萬人受到威脅或強迫勞動，歐洲永遠不能接受他們被迫生產產品，然後在歐洲的商店出售，歐盟將會提議對強迫勞動產品實施進口禁令，因「人權不能以任何代價出售」。（編輯：韋樞）1100915