首談正名　吳釗燮：華府好友了解「台灣」重要性

（中央社記者鍾佑貞台北15日電）外交部長吳釗燮今天指出，中華人民共和國扭曲台灣的名稱來凸顯對台灣的主權主張，當台灣要求正名時，北京威脅開戰。值得慶幸的是，在華府的好朋友了解，讓台灣被稱作「台灣」，在戰略上的重要性。

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外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮今天在華府智庫「全球台灣研究中心」2021年度研討會發表視訊演說。駐美代表蕭美琴開幕致詞，美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）及美國國務院前亞太助卿史達偉（David Stilwell）等人與談。





日前外媒披露，美國正認真考慮讓駐美代表處改名「台灣代表處」。吳釗燮於演說中指出，北京聲稱台灣屬於中華人民共和國的一部分，意圖將其侵略擴張合理化。中華人民共和國繼續扭曲台灣的名稱來凸顯對台灣的主權主張，當台灣要求正名時，北京稱此為挑釁，並威脅將開戰或報復。





吳釗燮指出，值得慶幸的是，在華府的好朋友了解，讓台灣被稱作「台灣」，在戰略上的重要性。





吳釗燮也從近期全球戰略競爭態勢切入，強調台灣的重要性，指出當前威權國家正發動一場反民主的意識型態戰爭，台灣身處民主對抗威權的最前線，具有重要戰略價值，不僅是共享價值的夥伴，關乎區域與全球安全，更是打造可靠且有韌性的全球供應鏈中，不可或缺的成員。





他也提到，台灣擁有頂尖半導體與科技產業，具有重要政治地緣意義，作為美國可靠與值得信賴的夥伴，今年6月台美重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，討論半導體、供應鏈、疫苗、環境、勞工與數位貿易等廣泛議題，期待在現有機制基礎之上，深化與美國經貿關係，並朝雙邊貿易協定邁進。





吳釗燮進一步指出，立陶宛因為深化與台灣的關係而遭到特定威權國家的無理打壓；台灣感謝美國公開力挺立陶宛堅守民主價值，並持續領導民主陣營因應威權國家的不當影響力。





「全球台灣研究中心」以「台美關係：打造21世紀的議程」（US-Taiwan Relations: Forging a 21st Century Agenda）為主題，於今天及16日舉行年度線上論壇。（編輯：潘羿菁）1100915



