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朱立倫批游錫堃美化日本殖民史　張銘祐酸：想要蹭熱度

▲張銘祐誠心建議朱立倫，還是好好熟讀《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》這本書，不要看到黑影就開槍。（圖／張銘祐提供）
▲張銘祐誠心建議朱立倫，還是好好熟讀《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》這本書，不要看到黑影就開槍。（圖／張銘祐提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-16 02:17:16

國民黨主席候選人朱立倫在臉書發文質疑，民進黨為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史，批立法院長游錫堃「自己力所能及的事不去做，現在還拿香港處境來說嘴」，引發熱議；政治評論員張銘祐也在臉書酸，朱立倫現在是不是選情告急了啊？

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張銘祐指出，游錫堃於1986年擔任黨外選舉後援會召集人，歷經35天秘密籌劃，終於在圓山大飯店成功推動組黨；當年民主進步黨的誕生，國民黨面臨來自國際各界的龐大壓力，及台灣人民集體意志，加上美國在背後大力支持，才迫使前總統蔣經國不得不放棄獨裁專政的春秋大夢。

張銘祐說，回想不久前，張亞中在國民黨主席政見會上痛批朱立倫是「美國線民」，氣得朱立倫不顧形象一半就落跑；現在想想朱立倫，如果連美國當年如何支持台灣走向民主化，這段歷史都不知道或刻意扭曲，朱立倫如何扮演好美國眼中的Eric Chu（protected）？

張銘祐誠心建議朱立倫，還是好好熟讀《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》這本書，不要看到黑影就開槍、不要想要蹭熱度，朱立倫現在應該好好想想，2014年市長選舉為什麼差點滑鐵盧，原因難道到現在還不懂嗎？

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