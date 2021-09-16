台灣氣候最適合養哪種狗？網點名「1混種」：適應能力強

台灣位於歐亞大陸板塊與太平洋海海板塊交界，地跨熱帶與副熱帶季風氣候區，平地溫暖宜人，山地則偶有降雪。而這樣的氣候型態到底適合養哪種狗呢？一名網友就好奇發問「台灣的氣候適合養什麼樣的犬隻（中大型）？」對此，許多人紛紛點名「1混種」，認為牠的適應能力很強。

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發文詢問大家「依台灣的氣候，什麼樣的中大型犬，養起來比較不會像是在虐待狗狗？」他提到，自己家裡目前有一隻米克斯，但照顧的是家人不是他，因為他還是大學生，住宿不方便養狗，且對於照顧狗狗也不是很有經驗，基本上只知道狗狗吃什麼不會傷身體，因此他便請益各位有經驗的板友「台灣的氣候適合養什麼樣的犬隻（中大型）？」

問題一出，立刻掀起熱論，大家紛紛留言「短毛的就可以，長毛的很容易濕疹」、「我覺得短毛+單層毛的狗狗比較適合，我家是短毛+雙層，不知道為什麼都會忍不住覺得牠應該很熱」、「短毛，非垂耳狗，非獵犬」、「垂耳、長毛都不適合」、「土狗就對了，頭好壯壯又聽話」。

▲許多網友一致認為，米克斯忠心又聰明，有些花色超可愛。（示意圖／取自pixabay）

而綜合網友意見，最多人點名混種狗「米克斯」，「米克斯，基本上米克斯或是土狗經過世代交配，適應能力能勝過品種犬」、「誠心推薦米克斯，長期混種下來很適應台灣的氣候」、「MIX遺傳疾病少又忠心聰明，有些花色也很可愛，推領養」、「我家孩子是從花蓮收編回台北的米克斯浪浪，現在已經7歲了頭好壯壯」、「推MIX，好養忠心乖巧，家有兩隻XD」、「米克斯，血統越不純的適應力越好」、「米克斯+1，沒養過中大型犬，對於中大型犬在家時到底要放著到處跑還是限制在一定空間裡有疑惑...」「Mix無誤，我家的現在快13歲，皮膚牙齒都很好。」

不過，也有鄉民認為「有愛比較重要，畢竟是要照顧一輩子的，不管他人，就問你想養啥」、「混種還是有優勢，只是好不好養還是得看狗體質，跟人一樣呀！」（編輯：許苡晴）