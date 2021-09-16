COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

快訊／北部幼兒園再確診！新增2本土、10境外移入

▲中央流行疫情指揮中心今（16）日召開記者會，說明最新疫情（圖／指揮中心提供，資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心今（16）日召開記者會，說明最新疫情（圖／指揮中心提供，資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-09-16 14:06:14｜2021-09-16 14:17:00

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為2例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。
指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16214為80多歲女性，今(2021)年9月14日因其他原因就醫並採檢，於今日確診；接觸者匡列中。案16221為70多歲女性，9月5日因北部某幼兒園感染事件由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自南非(案16215)、美國(案16216、16218、16219、16223)、日本(案16217、16222)、阿拉伯聯合大公國(案16220)、印尼(案16224)及印度(案16225)，入境日介於8月31日至9月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲今（16）日新增確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲今（16）日新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計3,082,957例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,065,218例排除)，其中16,115例確診，分別為1,488例境外移入，14,573例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
 

▲台灣本土卻診個案地理分部。（圖／NOWnews製表）
▲台灣本土確診個案地理分部。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（16）日全台共累計14573人確診。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（16）日全台共累計14573人確診。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀